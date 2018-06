Éclosion de cas de salmonellose au pays, 19 au Québec

Les autorités de la santé enquêtent sur une éclosion de salmonellose touchant huit provinces, dont le Québec, reliée à des produits de volaille incluant les «Burgers de poulet sans nom» vendus dans les établissements des Compagnies Loblaw limitée.

Dans un communiqué, samedi, Santé Canada a indiqué qu’il y a actuellement un total de 59 cas d'infection à Salmonella enteritidis recensés à travers le pays, soit six en Colombie-Britannique, huit en Alberta, neuf au Manitoba, quatorze en Ontario, un au Nouveau‐Brunswick ainsi qu’en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, et 19 au Québec qui est la province la plus touchée.

À LIRE ÉGALEMENT:

Loblaw rappelle certains burgers de poulet sans nom

«Dix personnes ont été hospitalisées, a mentionné Santé Canada. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes ont été malades entre mars et mai 2018. L'âge moyen des cas était de 34 ans, et la fourchette d'âges allait de 1 an à 82 ans. La majorité des cas (61 %) ont touché des hommes.»

Parmi les symptômes, on retrouve la fièvre, des frissons, la diarrhée, des crampes abdominales, des maux de tête, des nausées et des vomissements.

Le ministère fédéral a expliqué que «d'après les résultats d'enquête obtenus jusqu'à présent, l'exposition à de la volaille, y compris des produits de poulet crus panés et congelés, a été identifiée comme la source de la maladie». «Plusieurs personnes malades faisant partie de l'éclosion ont signalé avoir consommé des burgers de poulet de la marque Sans nom avant de tomber malades.»