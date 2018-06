«En pleine tempête», un drame de survie efficace

Shailene Woodley incarne une jeune femme de 23 ans qui parvient à survivre en mer pendant 41 jours.

Le début de «En pleine tempête» répond parfaitement aux exigences du titre de ce long métrage de 95 minutes. Tami Oldham (Shailene Woodley) se réveille dans la cabine d’un voilier après une grave tempête. Grièvement blessée, elle pose tout d’abord des gestes mécaniques tels que sortir de la cabine, dont la porte est bloquée, rattacher la voile du bateau et chercher Richard Sharp (Sam Claflin), son fiancé, qu’elle ne voit nulle part.

Le cinéaste Baltasar Kormákur («Everest») passe ensuite à un flash-back sur la rencontre entre Tami et Richard. Les scénaristes Aaron Kandell, Jordan Kandell et David Branson Smith qui ont adapté «Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea» de Tami Oldham choisissent de faire alterner le présent d’après la catastrophe et le passé de l’histoire du couple, un choix qui a le mérite de ne pas lasser le spectateur et de donner un rythme à ce drame humain particulièrement poignant.

Car c’est la survie de Tami qui retient toute l’attention. Après avoir paré au plus pressé – les réparations de base du bateau – et avoir trouvé son fiancé mourant à la dérive, elle doit s’organiser pour parcourir les 2500 km qui la séparent de la terre ferme.

Si l’on connaît la véritable histoire de Tami, on pourra reprocher aux scénaristes l’emploi d’un artifice (qu’il ne faut pas dévoiler sans quoi on vend le punch final) inutile et, disons-le, cucul. Par contre, en s’extrayant de ce premier degré décevant, «En pleine tempête» propose une étude psychologique fort intéressante.

Shailene Woodley, actrice convaincante découverte dans «Les descendants» et au talent confirmé dans l’excellente série «Little Big Lies» de Jean-Marc Vallée, livre ici une prestation qui va droit au cœur. En jeune femme courageuse et déterminée, elle fait face au pire et on peut effectuer, dans ses réactions et ses décisions lors de cette épreuve, un parallèle avec d’autres situations dramatiques. À voir.

Note: 3 sur 5