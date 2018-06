À cinq jours des élections, Kathleen Wynne admet sa défaite

À cinq jours du vote, la première ministre sortante de l'Ontario Kathleen Wynne a reconnu publiquement samedi sa défaite et appelle à élire le plus de députés libéraux possible.

«Après jeudi, je ne serai plus la première ministre de l'Ontario», a confié Mme Wynne dans un point de presse tenu dans une école de Toronto et publié ensuite sur sa page Facebook.

«Je vis bien avec ce constat parce qu’il ne s’agit pas de mon cas, mais du sort des gens de cette province, de leur bien-être, de leur avenir et de leurs emplois», a ajouté celle qui est à la tête de la province depuis le départ de son prédécesseur Dalton McGuinty en 2013.

Auprès des électeurs, la cheffe libérale a plaidé pour l’élection du plus grand nombre possible de députés libéraux. «En votant libéral, vous pouvez empêcher Doug Ford et le NPD d'avoir un chèque en blanc», a-t-elle lancé.

«Plus nous dépêchons de députés libéraux à Queen's Park, le 7 juin, moins il est probable que Doug Ford ou le NPD seront en mesure de former un gouvernement majoritaire», a-t-elle précisé.

Tout en dressant les réalisations de son gouvernement, Kathleen Wynne a reconnu que «les gens veulent du changement». Les Libéraux sont au pouvoir depuis 15 ans.

«Ici, en Ontario, nous vivons dans le meilleur endroit au monde. J'aime cette province. J'aime les gens. Et même si je ne dirige pas cette province en tant que premier ministre, je me soucie profondément de la façon dont elle sera dirigée», a-t-elle expliqué.

Selon Kathleen Wynne, de nombreux électeurs sont inquiets de la suite.

En tête des intentions de vote depuis plusieurs mois, le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario a depuis perdu les plumes ces dernières semaines et les derniers sondages font état d’une lutte très serrée avec le NPD d’Andrea Horwath.