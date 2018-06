«Kung Fu Panda» souffle ses 10 bougies

Le 6 juin 2008, l’adorable Po, doublé par Jack Black en version originale, fait une arrivée remarquée dans les salles obscures. Afin de fêter dignement cet anniversaire, voici 10 chiffres clés sur ce film d’animation qui plaît autant aux petits qu’aux grands.

4,5 ans

Il a fallu environ quatre ans et demi à l’ensemble de l’équipe de production pour développer le film. De l’automne 2003 au printemps 2008, les scénaristes Jonathan Aibel et Glenn Berger ainsi que les réalisateurs John Stevenson et Mark Osborne ont planché sur les aventures du jeune Po, un panda adopté par M. Ping (James Hong), une oie, propriétaire d’un magasin de nouilles. Mais le jeune homme ne rêve que de kung-fu et se fera initier à cet art de combat par les cinq combattants, les cyclones, qui veillent sur la tranquillité de la Vallée de la paix.

64 nouilles

Lorsque Po mange avec les cinq cyclones, leurs bols contiennent très exactement 64 nouilles chacun.

448 personnes

Incluant les acteurs ayant doublé les voix des animaux qui peuplent ce film d’animation présenté en première mondiale au Festival de Cannes, ce sont pas moins de 448 personnes qui ont oeuvré sur le projet. Au total, le nombre d’heures travaillées s’est élevé à 857 680!

22 388 rouleaux

La bibliothèque du palais contient 22 388 rouleaux de parchemin.

1 biscuit

Histoire d’encourager les animateurs, ceux-ci recevaient un biscuit de fortune personnalisé dès qu’ils terminaient une scène! Par ailleurs, Jack Black a servi d’exemple pour l’animation de Po... mais l’équipe a dû refaire les joues du jeune panda en plein milieu du film afin que sa bouche puisse contenir plus de nourriture.

1 040 229 confettis

Lorsque Po devient Maître, on voit pas moins de 1 040 229 confettis à l’écran.

5 cyclones

Les cinq cyclones, ou cinq maîtres du kung-fu qui dispensent leur enseignement à Po sont Maître Tigresse (voix d’Angelina Jolie), Maître Singe (voix de Jackie Chan), Maître Mante (voix de Seth Rogen), Maître Vipère (voix de Lucy Liu) et Maître Grue (voix de David Cross). Maître Shifu (voix de Dustin Hoffman) est leur instructeur à tous. Dans l’un des premiers brouillons du scénario, Maître Mante devait trahir le groupe avec Tai Lung (voix d’Ian McShane). Certains chiffres à propos de ces animaux donnent le vertige, le plumage de Maître grue est composé de pas moins de 6 019 plumes et le corps de Vipère de 120 os.

88 100 pierres

Le palais de Jade est composé de 88 100 pierres.

370 planches

Le point sur lequel Tai Lung se bat contre les cinq cyclones est composé de 370 planches et 174 d’entre elles sont cassées lors de la bataille. Les ponts qu’on voit dans «Kung Fu Panda» ont fait l’objet d’une grande attention. Au départ, le pont de l’infini que traverse Tai Lung lorsqu’il va de la prison à la Vallée de la paix devait servir de décor à une série d’actes épiques du méchant. Le pont, une référence au pont de corde dans «Indiana Jones et le temple maudit», devait également être gardé par d’immenses gorilles.

133 aiguilles

Po a 133 aiguilles d’acuponcture plantées dans le dos lorsqu’il parle à Maître Tigresse.