La mère d’une ado de 16 ans portée disparue lance un cri du coeur

La mère de l’adolescente de 16 ans qui manque à l’appel depuis une semaine en Montérégie lance un cri du cœur et implore sa fille de lui donner signe de vie.

Laury Leblanc a été vue pour la dernière fois le 26 mai en avant-midi sur la rue Jacques-Cartier, à Salaberry-de-Valleyfield.

«J’espère Laury que si tu entends ça, que tu vas nous envoyer un petit message parce qu’on est très inquiets, a lancé Carole Berger en entrevue téléphonique sur les ondes de LCN. On t’aime beaucoup et on veut savoir si tu es en sécurité.»

Même s’il ne s’agit pas de la première disparition de sa fille, Mme Berger affirme qu’il s’agit de la première fois qu’elle n’a aucune nouvelle d’elle.

«D’habitude, elle m’envoie toujours des messages, dit-elle. Je sais toujours où elle va, mais là, je n’ai aucune nouvelle depuis dimanche passé.»

La mère pense que son adolescente pourrait peut-être se trouver sous l’emprise de quelqu’un d’autre et qu’elle pourrait même avoir quitté la province.

«Selon ses amis, il y a le nom d’un jeune homme qui est nommé dans les faits et d’après moi, elle serait peut-être sous l’emprise de ce jeune homme-là, affirme-t-elle. Je crains beaucoup pour sa sécurité aussi parce qu’à un moment donné, dans des comptes Snapchat, il a été mentionné "Go Toronto". Alors j’ai peur qu’elle disparaisse encore plus loin.»

Rongée par l’inquiétude, Carole Berger essaie toutefois de rester optimiste dans toute cette épreuve.

«On s’accroche à ce qui nous reste de positif, indique-t-elle. J’ai un autre adolescent à la maison. Je suis sur l’adrénaline aussi, il ne faut pas s’en cacher. [...] On essaie de dormir, on essaie quand même d’avoir une vie normale, mais c’est très difficile.»

Elle lance du même coup un appel à l’aide aux amis de Laury.

«Les jeunes, si vous avez des renseignements, textez-moi, implore-t-elle. Je vais garder votre anonymat, mais il faut que je sache si elle est en sécurité, parce que c’est invivable pour moi et la famille.»

Description

Laury Leblanc mesure 1,60 m (5 pi 3 po), pèse 68 kg (150 lb), a les cheveux et les yeux bruns. Elle porte un tatouage sur le côté gauche de la poitrine.

Toute personne qui apercevrait cette adolescente est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retracer peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.