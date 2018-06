La vie d'Hubert Lenoir en films

Après avoir créé l’événement lors de ses passages à plusieurs émissions de télévision, le jeune chanteur qui se produit aux Francofolies livre ses coups de cœur au grand écran...

Hubert, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

Je ne me rappelle plus du film en question, j’étais très jeune – je devais avoir cinq ans - et j’étais au Cinéplex Odéon Beauport avec ma mère. Je lui disais sans cesse «Maman je trouve ça plate le film» et elle me répondait «Moi aussi»! C’est le premier film que je me souviens être allé voir.

Quel a été votre premier film marquant?

«Histoire de jouets», «Les Aristochats», «Le livre de la jungle», etc.. Je suis fan de tous les films de Disney de cette époque-là, lorsqu’ils sortaient en VHS. Je veux aller à Disney World dès que j'ai de l'argent de «lousse». Ce qui me parle c’est l’esthétique. Quand je réécoute «Les Aristochats» aujourd’hui, ça me rappelle des souvenirs et je trouve les choix artistiques très beaux.

Votre film marquant en tant qu’adulte?

J’aime beaucoup le cinéma, alors ça change souvent. Je dirais «Les taudis de Beverly Hills», il a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Ce qui m’accroche le plus dans un film, c’est l’histoire. C’est vraiment ce que je trouve le plus important. J’ai une relation très naïve avec le cinéma, je ne décortique pas ce que j’aime ou ce que je n’aime pas. En musique, je connais la technique, j’ai tout décortiqué, alors que pour le cinéma, j’essaie d’en profiter tant que je ne connais rien!

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

Je rappelle avoir 4 ou 5 ans et être obsédé par la beauté de Leonardo DiCaprio dans «Titanic». C’était la première fois que j’ai été en contact avec une aussi grande beauté. Aujourd’hui, il ne me fait plus le même effet!

Quel acteur(trice) vous a particulièrement fasciné?

Nathalie Portman ces temps-ci. Avec Noémie, ma copine, nous avons regardé presque tous les films qu’elle a faits entre 1995 et 2004. Nous avons eu une espèce d’obsession pour elle. Chaque fois, nous les avons trouvés vraiment bons. Des films comme «La petite voix du cœur» ou «N'importe où sauf ici» nous ont probablement influencés, moi dans l’écriture de mon album «Darlène» et elle, dans celle de son roman.

Dans quel univers de film aimeriez-vous vivre?

Dans celui des «Aristochats». Mais j'aimerais être un chien pas un chat car ils ont l’air paisibles!

Quel film n’avez-vous pas pu regarder jusqu'à la fin?

«Hunger Games: La révolte - Dernière partie», je me suis endormi dans la salle de cinéma. Peut-être parce que j'étais très fatigué ou c'était juste plate.

Y a-t-il une trame sonore qui a bercé votre adolescence?

Hmm... Je ne sais pas trop... Durant mon adolescence j'écoutais de la musique sans arrêt, mais pas vraiment de trame sonore. La seule chose qui me vient en tête serait la trame sonore de «Ferrovipathes».

Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma?

«La forme de l’eau» est un très beau film, et l’histoire est intéressante. Mais j’ai préféré «Appelle-moi par ton nom». Il aurait dû gagner l’Oscar du meilleur film!