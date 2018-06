Les Capitals dans le siège du conducteur

Evgeni Kuznetsov a effectué un retour au jeu, samedi soir à Washington pour les Capitals après avoir raté le deuxième match de la finale de la Coupe Stanley. Avec une performance d’un but et d’une mention d’aide, il a permis aux siens de vaincre les Golden Knigths de Vegas par la marque de 3-1 et ainsi prendre les devants 2-1 dans la finale.

Après une période sans but, Alexander Ovechkin s’est emparé d’un troisième retour dans l’enclave pour déjouer Marc-André Fleury d’un tir du revers alors qu’il n’avait que 1:10 d’écoulées au deuxième vingt.

Kuznetsov, qui a été complice de son capitaine, a ensuite doublé l’avance des siens. Avec un peu plus de sept minutes à faire, il a surpris Fleury avec un tir vif lors d’une descente à deux contre un.

Une bévue de Braden Holtby a permis aux Golden Knights de réduire l’écart à un but au début du troisième tiers. Il a effectué une sortie derrière son filet et a tenté une passe du revers qui a touché au bâton de Pierre-Édouard Bellemare. La rondelle s’est retrouvée sur le bâton de Tomas Nosek, qui avait devant lui un but complètement désert.

Alors que les visiteurs avaient repris espoir de créer l’égalité, l’ancien du Canadien de Montréal Devente Smith-Pelly a marqué un but de toute beauté. De l’enclave, il a accepté une passe de Jay Beagle, qui venait de gagner sa bataille dans le coin de la patinoire. Le numéro 25 des Caps a choisi de lancer à contre-courant pour enfiler l’aiguille.

Malgré la défaite, Fleury a connu un fort match devant le filet des Golden Knights, repoussant un total de 23 rondelles, tandis que Holtby a bloqué 21 tirs.

Le quatrième match de la finale de la Coupe Stanley sera présenté lundi soir à Washington.