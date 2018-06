«Les fantômes d’Ismaël», un drame éblouissant, mais dense

Mathieu Almaric, Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard se donnent la réplique dans ce drame éblouissant, mais dense, d’Arnaud Desplechin.

Ismaël (Mathieu Amalric, acteur fétiche du cinéaste) est veuf lorsqu’il rencontre Sylvia (Charlotte Gainsbourg). Elle est une astrophysicienne sage, lui, un réalisateur torturé. Car son veuvage est trouble, sa femme, Carlotta (Marion Cotillard) ayant disparu il y a 20 ans.

Elle réapparaît aussi subitement dans la vie d’Ismaël qu’elle en est sortie, causant un choc aussi profond, tant chez son ex que chez Sylvia. Évanescente, fantomatique (à juste titre), Carlotta est à la fois naïve et menaçante, le jeu de Marion Cotillard servant à merveille ce personnage trouble et dangereux. Mathieu Amalric est impressionnant en créateur torturé, tout comme Charlotte Gainsbourg livre ici l’une de ses meilleures prestations en femme à la fois raisonnable et à fleur de peau.

Mais le scénario d’Arnaud Desplechin, de Julie Peyr et de Léa Mysius n’est pas aussi simple. Aller-retour entre passé et présent, autres personnages marginaux (dont celui de Louis Garrel qu’on voit, notamment, dans la première scène du long métrage), tout cela tisse une trame parfois presque théâtrale, notamment dans la manière dont les trois acteurs principaux livrent parfois leurs textes.

On notera moult références cinématographiques – Hitchcock, Bergman pour ne citer qu’eux – ainsi qu’une récurrence des thèmes chers à Desplechin – la famille, la création pour ne citer qu’eux.

«Les fantômes d’Ismaël» est dense, on a parfois l’impression que le cinéaste prend un malin plaisir à égarer le spectateur, à le confondre, à l’emmener à gauche pour ensuite le ramener à droite. On ne lui en veut pas trop, surtout lors des scènes réunissant Mathieu Almaric, Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard.

Note: 4 sur 5