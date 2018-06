Loblaw rappelle certains burgers de poulet sans nom

Loblaw limitée rappelle certains burgers de poulet en raison d’un risque de contracter la salmonelle.

Le produit en question est appelé «Burgers de poulet sans nom» et a été vendu au Québec - avant samedi - dans les établissements Maxi, Maxi & Cie, ProvigoMD, Provigo le Marché, AXEP et Intermarché. Le produit porte la mention «2019 FE 06» (meilleur avant), le code «0378M» sur l'emballage intérieur et le code CUP 060383166366.

Loblaw dit qu’elle procède à ce rappel «par mesure de précaution», car ces burgers «peuvent présenter un risque pour les consommateurs s'ils ne sont pas préparés correctement».

«Une manipulation ou une préparation inadéquates de ces burgers ou et de tout autre produit à base de poulet cru pourraient entraîner la prolifération de la bactérie salmonelle», a mentionné la compagnie dans son avis.

«Il est donc conseillé à tous les consommateurs de bien suivre les instructions de cuisson apparaissant sur l'emballage et de cuire le poulet cru, pané et surgelé à une température interne sécuritaire d'au moins 74°C (165 °F).»

Le produit rappelé a aussi été vendu en Ontario, dans l’Atlantique ainsi que dans l’ouest du pays.