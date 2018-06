Noyades à répétition: le maire rejette la responsabilité sur le MTQ

Alors que trois noyades sont survenues en autant d'années dans le canal de Soulanges, à Pointe-des-Cascades, en Montérégie, le maire de la municipalité, Gilles Santerre, rejette la responsabilité sur le ministère des Transports du Québec.

«C’est leur responsabilité, c’est leur terrain», a-t-il déclaré en entrevue téléphonique avec TVA Nouvelles.

Vendredi soir, un homme de 22 ans a perdu la vie en sombrant dans les eaux du canal, où la baignade est interdite. Deux tragédies semblables sont survenues en juillet 2017 et en juin 2016.

«Dans le passé, il y a eu quelques clôtures qui ont été mises près des portes pour empêcher les gens de traverser sur les portes [des écluses] et tomber, mais pour le reste, on est en discussions avec le MTQ pour essayer d’améliorer la chose», indique M. Santerre.

L’élu ajoute cependant que les clôtures ont souvent été retrouvées coupées par des gens déterminés à passer au travers.

Il souligne néanmoins que la Sûreté du Québec (SQ) a augmenté sa surveillance dans le secteur pour éviter que de tels drames ne surviennent.

«On a eu aussi des rencontres avec des gens de la SQ et suite à ça, ils assurent une très grande présence, dit-il. Normalement, la présence de la SQ commence vraiment à la mi-juin, quand la chaleur arrive. Hier, c’était la première journée très chaude et il est arrivé cet événement-là malheureux.»

Gilles Santerre promet toutefois de réunir rapidement ses partenaires afin de discuter de cette situation problématique, qui a déjà été dénoncée à plusieurs reprises par le passé.

«Ce matin, à la première heure, j’ai parlé avec mon directeur général, déclare-t-il. Lundi matin, on va convoquer les gens de la SQ et du MTQ pour faire une rencontre d’urgence pour essayer de trouver des solutions très tôt dans la saison et aller vraiment améliorer la situation.»

«La situation miracle, si on l’avait, elle serait déjà appliquée», conclut le maire