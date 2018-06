Pier-Luc Funk: «Je dois ralentir la cadence un peu»

La vie professionnelle du comédien est un véritable feu roulant de projets au petit et au grand écran. Entrevue avec le jeune homme de 23 ans, qui ne cache pas son envie d’avoir un moment de répit, question de mieux profiter de la vie!

Pier-Luc, tu viens d’animer le Gala Artisans Québec Cinéma pour une deuxième année d’affilée en compagnie de ta bonne amie Léane Labrèche-Dor, quels sont tes autres projets?

Je travaille sur un court métrage que j’ai écrit et qui sera tourné cet été. Je vais aussi tourner un film à l’automne, et je continue de travailler sur l’écriture d’une série télévisée avec mon ami Jean-Carl Boucher. On a présenté le projet à des producteurs et on doit remanier certaines choses, alors on passe beaucoup de temps là-dessus. Mais mis à part ces petits projets personnels, je compte ne pas trop travailler et passer un été plus relax.

Pourquoi?

Parce que je suis fatigué. J’ai tellement étiré l’élastique qu’il m’a pété en pleine face! Je dois ralentir la cadence un peu, parce que j’ai l’impression que je travaille toujours et que je passe à côté de ma vie. Donc, cet été, je compte me retrouver, voir mes amis que je n’ai jamais le temps de voir et faire des choses que font les gens de mon âge. Je suis brûlé, j’ai envie de dormir... J’en fais trop et je dois ralentir.

Vouloir ralentir, c’est apprendre à dire non. Est-ce facile pour toi?

Absolument pas! Je suis celui qui dit tout le temps oui! Je travaille fort là-dessus en ce moment avec mon agent. Cela dit, je ne vais jamais dire non à un projet qui me stimule et qui est intéressant. Mais je dois apprendre à dire non à d’autres propositions.

Tu es rapidement devenu populaire, tant auprès des jeunes qu’auprès des adultes. Comment expliques-tu cela?

Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer... Je ne suis pas populaire parce que j’ai une beauté ou une intelligence particulière et, chose certaine, je ne fais pas les choses pour que les gens m’apprécient. Moi, je veux juste faire mon métier et participer à de beaux projets. Je tente de rester moi-même et de faire des choses qui me plaisent et qui m’allument, et tant mieux si les gens embarquent dans le bateau avec moi! Ça me rend heureux et ça me touche que les gens aiment ce que je fais, mais je le fais d’abord parce que ça me motive.

De quoi es-tu le plus fier dans ta carrière?

Il y a beaucoup de choses dont je suis fier, mais le fait d’avoir participé à «SNL Québec» et d’avoir joué plusieurs personnages en direct était vraiment stimulant. Pour moi, c’est une belle réussite! Je suis aussi très content d’avoir reçu un prix Gémeaux (pour le rôle de Jérémie dans «Mémoires vives»). Je dois aussi dire que mon expérience dans le film «1987» a été magnifique! Ç’a tellement été un beau trip de gang! Je suis content de pouvoir jouer des rôles comiques et d’autres plus dramatiques. Jouer un vilain dans

«Mémoires vives» a été une belle occasion de me faire découvrir sous un autre jour en tant que comédien.

Tu es le plus jeune récipiendaire d’un Prix Gémeaux dans la catégorie Interprétation masculine. Avec le recul, qu’est-ce que ça représente pour toi?

C’était une récompense énorme, et j’ai encore du mal à y croire! On ne fait pas ce métier-là pour recevoir des trophées, mais je suis heureux de ce prix, parce qu’il est très symbolique. Le fait de recevoir une nomination Artis cette saison a été une autre belle récompense.

Comment est née ton envie de faire ce métier?

Je dirais que le déclic s’est produit quand j’écoutais «Dans une galaxie près de chez vous». J’aimais tellement ça et je trouvais les comédiens tellement bons! J’ai aussi joué un papillon de nuit dans une pièce de théâtre dans le Vieux-Saint-Eustache. J’étais le genre de petit gars qui aimait faire des niaiseries et se donner en spectacle devant ses amis. L’envie de faire ce métier-là est donc arrivée très tôt dans ma vie. Plus tard, j’ai joint une équipe d’impro, et ça a encore plus confirmé mon choix.

Tu as décroché tes premiers rôles au cinéma et à la télévision assez jeune. As-tu l’impression d’avoir manqué une certaine partie de ton enfance?

Oui. C’est certain que ça change des choses de passer sa jeunesse sur les plateaux de tournage. J’ai parfois l’impression d’en avoir manqué des bouts, et c’est sans doute pour ça que je suis un éternel enfant.

Tu écris des films et des séries télé... Est-ce important pour toi de créer tes propres projets?

Oui. Je suis rendu à un moment de ma vie où je réalise qu’en tant que comédien, je suis la marionnette des autres. C’est parfait ainsi, mais j’ai aussi envie de montrer aux gens ce qui se passe dans ma tête et ce que j’ai à offrir en tant que créateur. C’est très important pour moi d’exister en dehors de mes personnages.

Revenons à ta popularité. Trouves-tu ça lourd, parfois?

Je ne veux pas que ça le devienne... Je ne veux pas faire des choses pour être ou rester populaire, et je ne veux pas que ma popularité ait un impact sur ma vie. Au contraire, j’aspire plutôt à ce que ma vie ait un impact sur mon métier et sur ma façon de le pratiquer. Je ne veux pas changer mes actions ni qui je suis en fonction de ce que les autres peuvent penser de moi. Je ne veux pas me perdre ou diluer qui je suis pour plaire à tout prix. Mon plan de match est de rester moi-même, et tant mieux si ça plaît. Cela dit, je suis très fier de faire ce métier et je suis fier du chemin accompli. Je pourrais difficilement demander mieux!

