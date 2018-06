Shailene Woodley en mode survie dans «En pleine tempête»

En 1983, Tami Oldham (Shailene Woodley) et son fiancé Richard Sharp (Sam Claflin) prennent la mer à Tahiti afin de rallier San Diego. Ils ne se doutent pas que leur voilier traversera l’une des pires tempêtes...

Révélée grâce à «Les descendants» pour lequel elle avait obtenu une nomination aux Golden Globes, puis vedette de la franchise d’action post apocalyptique pour ados «Divergente», Shailene Woodley n’a pas hésité une seconde à accepter le rôle de Tami, écrite pour elle par Aaron et Jordan Kandell («Moana»), deux de ses amis, d’après l’ouvrage de Tami, «Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss and Survival at Sea» et réalisé par Baltasar Kormákur («Everest»).

«C’est d’abord l’histoire d’amour qui m’a interpellée, a expliqué l’actrice de 26 ans sur le tapis rouge de la première de «En pleine tempête», qui s’est déroulée le 23 mai à Los Angeles. L’élément de survie est omniprésent, c’est quelque chose qu’on n’a pas besoin de décortiquer tellement il est présent et réel. Mais c’est vraiment leur amour... Je suis tombée amoureuse de leur histoire d’amour. Je crois que Richard et Tami sont des âmes sœurs et qu’ils partageaient une connexion très forte.»

Celle qui a failli ne pas prendre connaissance du scénario, égaré dans sa boîte de courriel après qu’elle a été arrêtée en octobre 2016 pour avoir manifesté contre la construction d’un pipeline sur des terres amérindiennes du Dakota du Nord, est «naturellement» devenue productrice de ce long métrage.

«Je suis une actrice passionnée. Et c’est pour protéger l’intégrité de Tami à travers toutes les étapes, de l’écriture du scénario à la promotion du film. Elle nous a fait confiance avec tellement de gentillesse et de générosité que je voulais l’honorer du mieux possible», a-t-elle détaillé, ajoutant qu’elle n’a pas tourné «En pleine tempête» pour elle, pour les critiques ni pour le public, mais «en hommage à Tami».

Face à l’océan

Le bateau de Tami et Richard est pris dans une tempête d’une violence rare et la jeune femme perd connaissance. Lorsqu’elle se réveille, Richard est blessé, Tami aussi et elle se retrouve seule aux commandes de l’embarcation. Il lui faudra 41 jours pour rallier la terre ferme.

Afin de conserver l’essence de l’épreuve vécue par Tami, Baltasar Kormákur a décidé de tourner «En pleine tempête» en mer, non loin des îles Fidji. Décrit par Sam Claflin comme «un viking», le cinéaste s’est assuré, comme pour «Everest», de faire vivre autant que possible cette expérience à ses deux acteurs.

«Il y a des moments où j’ai eu l’impression que c’était très réel! Nous avons tourné 90% du film en pleine mer. Évidemment, nous avons eu à faire face à de nombreux écueils tels que la météo changeante, le mal de mer et même des requins! La nature n’est pas contrôlable et cela a grandement aidé [mon jeu].»

«Quand on regarde le film, et c’est l’une des raisons pour lesquelles il faut le voir sur grand écran, on a vraiment l’impression d’être en plein milieu de l’océan avec eux. C’est impossible à réaliser lorsqu’on tourne dans un bassin ou avec des écrans verts. Ce film vous happe parce que la nature est mortelle, puissante et on le ressent», a dit Shailene Woodley, qui a suivi des cours de navigation avant le début du tournage.

Et son défi majeur n’a pas été d’affronter l’océan ou les requins, mais de «conserver l’intégrité de la vérité de Tami et Richard. Le plus dur a été de ne pas me mettre trop de pression.»

«En pleine tempête» est à l’affiche depuis le vendredi 1er juin.