Sophie Nélisse: Enfin la majorité!

Sophie Nélisse n’était âgée que de 12 ans lorsqu’elle a tourné dans le film américain «La voleuse de livres», qui a obtenu un succès international. Aujourd’hui, la talentueuse comédienne de 18 ans partage son temps entre les plateaux de tournage et les bancs d’école.

Sophie, tu interprètes Roxanne, la fille du propriétaire de l’équipe les Draveurs de Montferrand dans «Demain des hommes».

«J’ai adoré mon expérience sur ce plateau, pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis fan de notre sport national! J’ai moi-même joué au hockey quand j’étais jeune, après avoir arrêté la gymnastique compétitive. J’étais pourrie et je comptais rarement des buts. Par contre, après avoir pratiqué une discipline individuelle, j’aimais l’esprit d’équipe qui régnait sur la glace. Deuxièmement, je suis une fille de type «one of the boys»; je m’entends super bien avec les gars. Sur le plateau de «Demain des hommes», l’atmosphère était relax, pas compliquée.»

Tu dois aussi apprécier le fait de tourner près de chez toi.

«Tellement! Pouvoir retourner chez moi le soir après un tournage et dormir dans mon lit, j’ai rarement vécu ça dans ma vie. Prendre part à une production québécoise m’a aussi permis de poursuivre mes études au Collège Ahuntsic. Les études, c’est hyper important pour moi. Mon but est de décrocher mon diplôme d’études collégiales en cinéma, quitte à ne faire qu’une session par année, à suivre des cours d’été pour alléger mes sessions ou à suivre des cours à distance.»

Continues-tu à passer des auditions?

«Bien sûr! Autant en français qu’en anglais. Si je décroche un rôle dans un super-projet, c’est certain que je vais mettre mes études sur la glace. Les productions passent, mais le cégep sera toujours là dans quelques mois! Dans un monde idéal, je souhaiterais pouvoir concilier les deux, parce que j’aimerais enchaîner avec des études universitaires.»

Tu as récemment célébré ton 18e anniversaire!

«Je travaille, j’étudie, je conduis et je peux maintenant boire de l’alcool dans un bar en toute légalité... Bref, je suis officiellement une adulte! Quoique j’habite encore chez mes parents!» (rires)

Récemment, tu as publié des photos de Joey Scarpellino et toi ensemble à Malibu, en Californie, sur ton compte Instagram. Il n’en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs s’emballe!

«J’ai effectivement publié ces photos, mais je n’en dirai pas plus. À la suite de ma rupture avec Max (le comédien Maxime Gibeault), j’ai pris la décision de ne plus parler de ma vie personnelle. La fin d’une relation, ça fait beaucoup de peine. Et ça en fait encore plus lorsqu’une personne que je ne connais pas m’écrit sur les réseaux sociaux: «Pourquoi c’est fini? Vous étiez tellement cutes ensemble!» Ce n’est pas méchant; les gens veulent mon bonheur, et je le comprends. Mais j’ai décidé de me garder un petit jardin secret. Cela dit, ce n’est pas une décision coulée dans le béton. Je ne me cache pas, je continue de vivre ma vie!»

Pour terminer, à quoi t’occupes-tu présentement?

«Je finis ma première session collégiale et j’attends une confirmation pour un film, qui serait tourné en juillet. Par ailleurs, je croise les doigts pour qu’il y ait une suite à «Demain des hommes». À première vue, mon personnage a l’air d’une fille superficielle. Mais Roxanne cache plusieurs choses en elle, dont une grande tristesse due à l’absence de son père, qui travaille trop. C’est un personnage complexe comme je les aime, même si, moi-même, je ne suis pas vraiment compliquée dans la vie!»