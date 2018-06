Une allure de tournée mondiale pour Marc Dupré

Avec 10 204 spectateurs au rendez-vous, trente chansons au programme, une passerelle, des ballons lancés dans la foule et une technologie de bracelets lumineux dont l’idée a été empruntée à Coldplay, Marc Dupré n’avait rien à envier samedi soir aux vedettes internationales qui passent habituellement par le Centre Vidéotron.

Pour son premier passage au Centre Vidéotron, dont très peu d’artistes québécois peuvent se vanter d’y avoir attiré plus de 10 000 personnes, le chanteur a joué la carte des grandes rock stars et a pris les choses bien au sérieux.

D’abord, avec la mise en scène. Il nous en a mis plein les yeux avec de la fumée, des lasers, des écrans, un éclairage recherché, des confettis qui explosaient déjà à la deuxième chanson et un bain de foule, qu’il a pris à la quatrième pièce. Le chanteur allait-il tenir ce rythme jusqu’au bout ? Même si le long spectacle aurait pu être resserré, on ne peut pas dire que la proposition manquait d’énergie.

À l’instar de Coldplay et Taylor Swift, Marc Dupré a aussi offert un bracelet interactif contrôlé à distance à chaque spectateur à l’entrée. Une variété de couleurs brillait simultanément au gré des chansons, provoquant une mer lumineuse multicolore et générant un effet franchement impressionnant.

La même recette

Point de vue musical, Marc Dupré, dans une forme explosive, a mis la pédale au plancher dès le départ.

Bien qu’il ait sorti l’artillerie lourde pour donner au spectacle une ampleur sans pareil, Dupré a gardé la même recette: une longue liste de succès sans temps mort – ou presque –, agrémenté de quelques reprises connues et de tout l’humour qu’on lui connaît.

Avec neuf musiciens, dont un quatuor à cordes, il a enchaîné les pièces les plus entraînantes de ses six albums, parmi lesquelles on comptait «Là dans ma tête», «Une raison d’exister», «Si pour te plaire», «Rien ne finit jamais», «Ton départ» et «Du bonheur dans les étoiles». L’artiste a aussi ajouté à cette jolie rétrospective de carrière quelques chansons moins connues, qui ont malheureusement brisé l’élan à certains moments.

Du côté des reprises, Dupré nous a servi des valeurs sûres comme «Castle on the hill» (Ed Sheeran), «Say Something» (Justin Timberlake et Chris Stapleton), et «Summer of 69» (Bryan Adams), interprétation devenue une tradition dans ses concerts.

Malgré tous les efforts déployés, Marc Dupré n’a pas été le premier à avoir une ovation. Il y a 14 ans aujourd’hui que le chanteur composait son premier succès radio, «Voyager vers toi», écrit pour son fils qui venait de naître. Quatorze ans plus tard, Anthony Dupré a accompagné son père au piano sur cette pièce, lui arrachant une ovation.

Plus tard, c’est sa fille Stella qui le rejoignait pour True Colors de Cyndi Lauper. Voilà pour les moments touchants.

Marc Dupré avait gardé pour la fin des pièces de résistance comme «Entre deux mondes» et «Nous sommes les mêmes». Le spectacle s’est conclu comme il a commencé: dans une orgie lumineuse électrisante.

Andréanne A. Malette

Marc Dupré sera au Centre Bell le 9 juin prochain.