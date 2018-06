Yoan Garneau, un gars bien dans sa peau

Le 10 mai, Yoan — le gagnant de l’édition 2014 de «La Voix» — a eu 23 ans. L’auteur-compositeur-interprète, qui a lancé récemment son nouveau disque «Depuis longtemps», s’apprête à donner plusieurs spectacles durant la chaude saison. Une excellente raison pour lui de s’adonner à son autre passion, l’exercice physique.

Yoan, avez-vous toujours été sportif?

Oui! De 9 à 14 ans, j’ai joué au hockey. J’étais gardien de but, avec un style un peu old school, à la Dominik Hašek.

Jusqu’à quel niveau vous êtes-vous rendu?

Jusqu’au niveau Bantam.

Pourquoi avez-vous cessé de jouer au hockey?

D’abord, je me suis fait ma première copine. Puis, vers la fin de mes 14 ans, j’ai commencé à jouer de la guitare, alors j’ai délaissé le hockey pour la musique.

Pratiquiez-vous un autre sport?

Oui. Quand je jouais au hockey, j’avais aussi commencé à m’entraîner avec des poids et haltères. À l’époque, j’étais plus costaud qu’aujourd’hui, j’étais très massif. J’avais moins de graisse corporelle et pourtant, je pesais 20 livres de plus. Mais j’ai arrêté de m’entraîner assidûment à 16 ans... Le meilleur ami de mon père est décédé et un an plus tard, mon grand-père maternel est décédé à son tour. Il était mon meilleur ami. On dirait que ces deux départs ont été de grands chocs émotionnels pour moi. Je n’avais plus l’énergie d’aller en dépenser dans un gym.

À quel âge avez-vous recommencé à faire de l’exercice plus régulièrement?

À 19 ans. J’avais 18 ans lorsque j’ai gagné «La Voix» et j’ai entrepris ma première tournée l’année suivante. Je ne me sentais pas en forme. J’ai réalisé que si on veut offrir de bonnes prestations, même quand on est jeune, il est important d’avoir un bon cardio. Alors je me suis ressaisi.

Avez-vous de nouveau emprunté la route d’un gym?

Non parce que, en gagnant «La Voix», j’ai remporté une bourse de 50 000 $ et je me suis offert de l’équipement pour aménager un gym au sous-sol de ma maison. C’est tout petit, mais tout y est pour m’entraîner adéquatement.

Vous entraînez-vous souvent?

Au moins trois fois par semaine. De plus, pour améliorer mon cardio, j’ai découvert dernièrement la corde à sauter. Je m’y adonne le matin, à jeun, pendant une vingtaine de minutes. Je remarque déjà la différence. Je suis bien dans ma peau et je suis plus en forme. Je fais ça non pas pour avoir de gros muscles, ce qui était le cas lorsque j’ai commencé à m’entraîner à 14 ans, mais pour me sentir bien dans mon corps.

Selon vos parents, votre intérêt pour l’entraînement s’accompagne d’un souci pour une bonne et saine alimentation. D’ailleurs, vous seriez un excellent cuisinier...

Oui, j’ai commencé à développer un intérêt pour la nutrition à l’adolescence, lorsque je me suis mis à la musculation. J’ai lu tout ce qui concerne l’importance de bien manger et j’ai acheté des livres, parce que les résultats en musculation dépendent de notre nutrition.

Cuisinez-vous beaucoup?

Oui et j’adore le faire. Quand c’est ma mère, Johanne, qui cuisine, j’aime beaucoup l’épauler et m’impliquer. Je mange beaucoup de fruits et de légumes, surtout des légumes verts. J’essaie aussi de manger le plus cru possible et de ne boire que de l’eau.

Et pour ce qui est de la viande?

Je priorise les oeufs et le poisson. Le saumon est mon poisson préféré. Sinon, au deuxième rang, ce sera du poulet. Je mange aussi de la viande rouge, mais ça ne m’attire pas particulièrement.

Comment faites-vous pour intégrer une saine alimentation à votre vie de tournée?

Souvent, avant un spectacle, je vais manger un repas que j’aurai acheté à l’épicerie, comme des épinards accompagnés de fruits et de noix. Mais parfois, je n’ai pas le choix d’aller au restaurant. Quand j’y vais, j’essaie d’obtenir des légumes vapeur, un plat de viande sans aucune sauce, etc. Par contre, je ne calcule pas mes portions. La clé, c’est qu’il faut écouter son corps.

La tournée de Yoan accompagnant la sortie de son deuxième album «Depuis longtemps» s’arrêtera notamment au Centre d’art La Chapelle de Québec, le 21 septembre, au Théâtre St-Denis 2 de Montréal, le 16 octobre. Pour toutes les dates et les endroits visités, rendez-vous sur evenko.ca/fr/artistes/6443/yoan. Il prendra aussi la route pour présenter un spectacle intime dans plusieurs petites salles de l’est de la province, dans le cadre des tournées d’été du ROSEQ.