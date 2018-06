11 conseils pour bien réussir sa valise

On dira ce qu'on voudra, boucler sa valise quand vient le temps de partir en voyage est toujours un défi de taille.

Que devez-vous absolument apporter? Comment atteindre le juste milieu en n'oubliant rien, mais en éviter de tomber dans le superflu? Voici une liste de conseils inspirée du site JetSetter.

Quoi mettre dans sa valise?

- Pas trop de vêtements. Normalement, la règle d'or est: trois hauts pour chaque bas. Vous devriez survivre au fait de porter les mêmes pantalons plus d'une fois. Pour ce qui est des souliers, faites un choix judicieux en fonction de vos plans, mais vous devriez normalement vous contenter d'une paire de souliers de marche, d'une paire de tous les jours et d'une paire plus formelle.

- Les bonnes fibres. Les vêtements faits en nylon, en lycra ou en polyester sont généralement peu froissables. Même chose pour la laine ou le coton stretch.

- Un kit d'urgence pour les vêtements. Un petit format de détergent, un vaporisateur pour contrer l'électricité statique, un bâtonnet de produit chasse-taches.

- L'étiquette d'identification. N'oubliez surtout pas d'identifier votre valise dans l'éventualité où elle se perdrait en cour de route. Sur l'étiquette, inscrivez votre nom et votre adresse courriel; une information qui s'avérera beaucoup plus pratique que l'adresse de votre domicile pour vous joindre pendant votre voyage. Si la possibilité que votre valise soit perdue vous angoisse réellement et que vous avez quelques dizaines de dollars à dépenser, sachez qu'il existe des dispositifs de localisation vous permettant de garder un oeil sur vos bagages.

- Essentiels du bagage à main. Pour ce qui est du sac ou de la valise qui vous accompagnera à bord de la cabine, pensez à apporter un châle ou un gilet plus chaud pour l'air parfois frais. Côté hygiène personnelle, la brosse à dents et la barre de désodorisant sont des essentiels. Si vous avez des médicaments d'ordonnance, apportez avec vous l'équivalent d'une journée ou deux de prescription au cas où votre bagage arriverait en retard à destination.

Comment faire sa valise?

- Rouler ou plier? Si vous utilisez un sac, roulez tous vos vêtements. Sinon, roulez les vêtements plus légers (comme les t-shirts) et pliez le reste (comme les pantalons).

- Utiliser les sacs ou les cubes de compression. Cette merveilleuse invention permet de séparer vos différents types de vêtements, mais surtout de vous faire gagner de l'espace en éliminant tout l'air entre les morceaux. C'est comme si vous emballiez vous vêtements sous vide. Une façon de faire très pratique lorsque vous voyagez avec un sac.

- Disposition stratégique. Les objets les plus lourds, comme les souliers, devraient se trouver près des roues de la valise pour empêcher cette dernière de basculer. Placez ensuite les cubes de compression, les vêtements roulés, les vêtements pliés puis, sur le dessus, les vêtements les plus volumineux.

- Maximiser l'espace. Pour ne pas perdre d'espace, vous pouvez entre autres mettre des bas dans vos chaussures, disposer les ceintures en «serpent» autour de la base du sac ou de la valise et, pour les femmes, mettre des sous-vêtements dans les bonnets des soutiens-gorge.

Faire des choix intelligents

- Choisir la valise ou le sac approprié pour votre voyage. Avez-vous vraiment besoin d'une grosse valise?

- Connaître les règles du transporteur. Quelles sont les grandeurs maximales pour le bagage de cabine? Quelle est la franchise de bagages et quels sont les frais supplémentaires pour le surplus de poids?