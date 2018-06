«Aucun appétit au PQ» pour que Martine Ouellet réintègre le caucus

Le vote de désaveu des militants du Bloc québécois sur la direction de Martine Ouellet a surpris plusieurs personnes, dont Caroline St-Hilaire en entrevue à TVA Nouvelles. Mais l’analyste de l’émission La Joute est claire sur un point: «Il n’y a aucun appétit au Parti québécois pour qu’elle réintègre le caucus.»

Ouellet avait fixé le «seuil de réussite à 50% +1», mais elle n’y est même pas arrivée. «Tous se disaient qu’à 50%+1, elle allait gagner. Elle devait connaitre sa base militante. Or, elle est arrivée à 32%. C’est une gifle et on va voir maintenant si elle va partir ou si elle va continuer», ajoute Caroline St-Hilaire.

L’analyste de La Joute s’attend à avoir des réponses à ces questions lors de la déclaration de Martine Ouellet qui aura lieu demain. «Quelle est son analyse de tout ça? Est-ce la faute des autres ou si elle fera une introspection? C’est sur ça que j’ai hâte de l’entendre», dit-elle.

«Avec Martine, on peut s’attendre à tout»

Lorsque les sept députés du Bloc ont claqué la porte, en février dernier, elle est restée en disant : «Je continue, j’y crois», soutient Mme St-Hilaire.

Avec le vote contre Martine Ouellet, les sept élus reviendront-ils au bercail? Tout dépend de «la façon que Mario Beaulieu va jouer ses cartes parce qu’il n’y a pas de place pour deux partis (souverainistes à Ottawa)», conclut-elle.

L’analyste de La Joute croit qu’aucun mouvement ne sera fait d’ici les élections provinciales, mais elle s’attend à des changements au sein du part, notamment pour l’élection d’un éventuel nouveau chef et la prochaine plateforme électorale.