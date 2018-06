Khloé Kardashian quitte Cleveland pour Los Angeles

Khloé Kardashian avait choisi de vivre à Cleveland, où réside Tristan Thompson, son compagnon, en apprenant qu’elle était enceinte. Seulement, quelques jours avant l’accouchement, plusieurs photos et vidéos ont montré le basketteur professionnel flirtant avec d’autres femmes.

Si Khloé Kardashian a toujours expliqué qu’elle voulait vivre avec le père de son enfant, il semble qu’elle ait changé d’avis.

Selon sa mère, Kris Jenner, elle est revenue vivre en Californie avec sa fille, True, et rien n’indique pour l’instant que Tristan Thompson a déménagé avec elle. «Elle sera bientôt à la maison, donc c’est vraiment génial», a confié la matriarche au magazine Us Weekly. Et quand il lui a été demandé si Khloé Kardashian revenait pour de bon sur la côte ouest américaine, sa mère a répondu : «Oui !»

Elle a également affirmé que sa fille se portait bien, tout comme le bébé, mais n’a fait aucune mention de Tristan Thompson. «Khloé va bien ! True aussi. On s’est parlé via FaceTime ces deux dernières semaines», a-t-elle ajouté.