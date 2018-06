Le GeekFest ne sera pas de retour à Québec

Après une deuxième présentation en quatre ans, l’organisateur du GeekFest constate que la greffe de cet événement montréalais ne prend pas à Québec.

L’événement se tenait samedi et dimanche au cégep Garneau, où quelque 150 festivaliers se sont déplacés. L’affluence décevante a tôt fait de faire méditer l’organisateur sur l’avenir de ce rassemblement, qui offre des activités tous azimuts avec en toile de fond les jeux vidéo.

« Il y a une belle réponse de gens qui veulent avoir un événement comme ça à Québec, mais pas de l’ampleur que le GeekFest projette, regrette Alexandre Dubois. On a eu beaucoup de fun, mais on a découvert que ça ne fonctionnerait pas. »

Événement montréalais

Le GeekFest a été présenté pour la première fois en 2010 à Montréal. Puis, il a été réédité pendant sept ans, jusqu’en novembre dernier. « L’organisation de Montréal n’a pas fait ses frais l’an dernier », explique Alexandre Dubois, qui y était impliqué à titre de conseiller stratégique. M. Dubois a racheté l’entreprise, épongeant du coup ses dettes. « Je suis parti de zéro et on n’avait aucun coussin financier », précise-t-il, expliquant que cette incertitude était à la source du prix « un peu élevé » des billets, soit 45 $ pour la fin de semaine.

Autre mouture

Alexandre Dubois n’entend pas pour autant jeter l’éponge. Il espère présenter une nouvelle formule sous un autre nom, mais toujours pour rassasier les fanatiques de jeux vidéo.

« Une chose que je me suis rappelée, c’est que les jeux grandeur nature, il y a des avocats et des médecins qui font ça. C’est quasiment une double vie. La vision du GeekFest, et pour la suite des choses, c’est qu’on veut donner une plateforme à ces personnes-là pour vivre leur double vie », illustre-t-il.