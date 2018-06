Le triomphe du film «Les affamés»

«Les affamés », le film de zombies de Robin Aubert, a remporté, dimanche soir, au Gala Québec Cinéma, trois nouveaux prix Iris, dont celui de meilleur film et meilleur réalisateur, qui s’ajoutent aux cinq glanés plus tôt dans la semaine au gala artisans.

Maude Guérin a remporté l’iris de la meilleure interprétation féminine pour «Chien de garde» et Christian Bégin a remporté celui de la meilleure interprétation masculine pour «Le problème d’infiltration»

Dans ses remerciements en recevant l’Iris du meilleur second rôle masculin, Emmanuel Schwartz a tenu à rappeler le caractère politique du film «Hochelaga, Terre des Âmes»: «Merci à messieurs Girard et Frappier d’avoir fait un film qui nous rappelle qui nous sommes en tant que Montréalais, des visiteurs qui se pensent chez eux.»

Trés émue, Brigitte Poupard a reçu l’Iris du meilleur second rôle féminin pour sa prestation dans «Les affamés».

Nicole Bélanger, qui s’est méritée un prix Iris pour le scénario de «Les affamés», était aussi émue, mais pour une raison bien particulière. «Il y a trois ans, j’ai appris que Luc Picard allait réaliser le film, et j’ai appris en même temps que j’avais le cancer. Mais ça fait dix ans que je travaille sur ce scénario et j’ai mobilisé mes énergies pour voir ce film se faire. Le film a connu un grand succès et gagné plusieurs prix. Et la semaine prochaine, mon oncologue va me dire que je suis guérie.»

En recevant son Iris hommage, André Forcier a tenu à rappeler la difficulté de financer un film, même quand on a une carrière comme la sienne.

Guylaine Tremblay et Edith Cochrane se sont visiblement beaucoup amusées à leur seconde animation du Gala Québec Cinéma. Elles ont multiplié les vidéos dans lesquelles elles jouaient des rôles aussi différents que loufoques, et n’ont pas manqué de faire des clins d’œil aux sujets plus délicats, que ce soit les scandales sexuels qui ont agité le milieu comme les problèmes de financement ou de part de marché.

Les gagnants de la soirée

Iris de la révélation de l’année : Théodore Pellerin pour «Les chiens de garde»

Iris de la meilleure interprétation masculine, rôle de soutien: Emmanuel Schwartz pour «Hochelaga, Terre des âmes»

Iris de la meilleure interprétation féminine, rôle de soutien: Brigitte Poupard pour «Les affamés»

Iris du meilleur court-métrage - fiction: «Pré-drink»

Iris du meilleur court-métrage - animation: «Toutes les poupées ne pleurent pas»

Iris du meilleur scénario: Nicole Bélanger pour «Les rois mongols»

Iris du prix du public: «Junior majeur»

Iris de la meilleure interprétation masculine, premier rôle: Christian Bégin pour «Problème d’infiltration»

Iris de la meilleure interprétation féminine, premier rôle: Maude Guérin pour «Chien de garde»

Iris de la meilleure réalisation: Robin Aubert pour «Les affamés»

Iris du meilleur film: «Les affamés»