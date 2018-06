Plus de 25 000 cyclistes attendus pour le Tour de l’île

Plus de 25 000 cyclistes s’apprêtent à s’élancer sur les routes de Montréal pour le Tour de l’île, qui débutera dimanche matin, dans l’arrondissement de Ville-Marie

Pour tous les détails de fermeture de rues: http://go.veloquebec.info/fr/

Le premier départ, pour le circuit de 60-100 km Découverte, se fera de 7 h à 9 h 15. Le circuit conduira les 1700 cyclistes inscrits à travers Montréal, jusqu’à Repentigny et L’Assomption, avant de revenir dans la métropole.

Pour les circuits de 25 km, 50 km et 50 km Express, le départ aura lieu à 9 h 15. Accompagné par ses musiciens, le porte-parole du Festival Go vélo Montréal, Émile Bilodeau, assurera un départ en musique. Plus de 25 000 cyclistes ont déjà confirmé leur présence à ce départ.

Le Tour de l’île se terminera au parc Jeanne-Mance, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Pour permettre la tenue de l’événement, 80 rues et artères seront fermées dimanche. La circulation sur le pont Jacques-Cartier en direction de Montréal pourrait également être perturbée en raison de l’événement, a prévenu le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine est lui aussi fermé en direction nord jusqu’à lundi, 5 h, en raison de travaux. Le MTQ recommande donc aux automobilistes de la Rive-Sud qui veulent aller à Montréal en voiture d’emprunter le pont Champlain.