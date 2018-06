Près d’une centaine de femmes auraient été victimes de la «docteure dansante»

Près d’une centaine de femmes auraient été victimes de la controversée dermatologue Windell Boutte, de Lilburn, en Georgie, appelée «la docteure dansante» dans les médias américains.

L’allégation, rapportée par la chaîne CNN, vient de Susan Witt, l’avocate de trois anciennes patientes de la Dre Boutte qui disent avoir souffert des mauvaises façons de travailler de cette dernière. Selon l’avocate, près de 100 femmes ont téléphoné à son bureau la semaine dernière pour se plaindre également du travail de Windell Boutte.

«J'ai eu tellement d'appels téléphoniques et de courriels que je n’ai pas pu tous leur répondre», a confié l’avocate à CNN. Plusieurs anciennes patientes lui ont dit avoir subi de graves complications postchirurgicales dues à des infections et avoir été motivées à se manifester par le manque apparent d'intérêt de Mme Boutte pour ses patients.

Dans une vingtaine de vidéos affichées sur YouTube, apparemment à des fins promotionnelles – et supprimées dans la foulée de plaintes contre elle –, on voit la Dre Boutte en train de chanter et danser avec des instruments de chirurgie dans les mains pendant qu’elle opère des patients apparemment inconscients sur une table d’opération.

Dans l'une des vidéos, Windell Boutte fait une incision dans l'abdomen d'une patiente pendant qu’elle chante la chanson «Cut It» d’O.T. Genasis. Dans une autre, elle se penche sur le haut des fesses à demi nues d'une patiente. Sans masque chirurgical ni gants, elle tient des instruments chirurgicaux et danse en chantant «Mes patients sont mauvais et bourgeois. Ils se font du gras dans le derrière» sur l’air de «Bad and Boujee» du groupe hip-hop Migos.

Selon la chaîne CNN, la médecin a déjà été poursuivie par des patientes qui disaient avoir souffert d'infections, de défiguration, voire de lésions cérébrales à la suite de procédures réalisées dans son cabinet. C’est grâce à ces poursuites que les vidéos ont refait surface.

Selon le site «Vice», Windell Boutte est une dermatologue certifiée, mais ne serait pas autorisée à réaliser des chirurgies.