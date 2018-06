Sommet de l'aluminium : la surcapacité de la Chine au cœur des préoccupations

Un Sommet de l'aluminium, réunissant les représentants des associations nationales de l’aluminium des pays du G7, a lieu à Montréal jusqu’à lundi en marge du Sommet du G7 qui se tiendra à La Malbaie dès vendredi prochain.

Alors que les États-Unis viennent d’ajouter le Canada, le Mexique et les pays de l’Union européenne à la liste des États touchés par des surtaxes sur l’importation d’acier et d’aluminium, l’industrie mondiale de l’aluminium veut que soient trouvées des solutions à son principal problème, soit la surcapacité de production, dont la Chine est identifiée comme la grande responsable.

«La surcapacité vient du phénomène suivant: la Chine, qui il y a une quinzaine d’années ne produisait très peu d’aluminium, aujourd’hui, produit plus de la moitié de tout l’aluminium de la planète, a expliqué en entrevue à TVA Nouvelles Jean Simard, président de l’Association de l'aluminium du Canada, dimanche après-midi. [Ils sont passés] de deux usines à 200 usines en 15 ans. Au Canada, en 100 ans, on a 10 usines. Alors, vous voyez, c’est une croissance phénoménale, à laquelle ils ne cessent pas d’ajouter des usines sans fermer celles qui devraient être fermées.»

M. Simard a ajouté que cette surcapacité pousse la fermeture d’usines ailleurs dans le monde.

Concernant la décision des États-Unis d’imposer des surtaxes à des pays amis comme le Canada afin de protéger leur industrie, M. Simard croit qu’il s’agit d’une approche «mal ciblée qui ne règlera absolument pas le problème». «Le problème, il est en Chine et c’est un problème qu’on dit systémique, c’est-à-dire qui est très profond et qui a des effets, des conséquences, des dommages collatéraux sur l’ensemble de l’industrie de l’aluminium et non seulement aux États-Unis.»

La solution à cette situation, a expliqué Jean Simard, serait «que l’ensemble des pays du G7 et du G20 mettent en place un espace de discussion auquel la Chine va être appelée à contribuer afin de trouver les façons de réduire la surcapacité progressivement et faire en sorte qu’on retrouve un équilibre de marché au niveau mondial».

Définir un plan d’action à cet égard est au centre des discussions de l’industrie à Montréal dimanche et lundi.