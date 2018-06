Un week-end cauchemardesque sur les routes de la grande région de Montréal

C’est une fin de semaine infernale qui s’achève pour les automobilistes de la grande région de Montréal avec le festival Go Vélo, la fermeture du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et les nombreux chantiers.

Dimanche, le Tour de l'Île a forcé la fermeture de nombreux tronçons de rue et a affecté la fluidité du pont Jacques-Cartier. Pendant le week-end, des voies ont été fermées sur le pont Champlain et le secteur de l’échangeur Turcot était aussi à éviter.

Par conséquent, d’importants bouchons de circulation se sont formés à Montréal et sur la Rive-Sud.

À LIRE ÉGALEMENT:

Plus de 25 000 cyclistes sur les routes pour le Tour de l’île

Même les usagers du transport en commun y ont goûté avec plusieurs trajets d’autobus modifiés et des files d’attente monstres dans le métro pour acheter des billets.

Il s’agissait d’un test important pour l’administration de la mairesse Valérie Plante, qui promettait «plus de planification» et «moins de confusion» en campagne électorale

«Très certainement, on veut que ce soit vélo, donc on va dans cet angle-là, affirme Hadrien Parizeau, conseiller municipal associé en matière de sports et de loisirs. [Il y a] beaucoup de travail de coordination. C'est la meilleure coordination qu'on a pu trouver.»

Meilleure coordination ou pas, les automobilistes, les piétons et les cyclistes ont dû s'armer de patience.