Oasis Animation annonce un projet d’expansion de 3,3 M$ à Montréal

Oasis Animation, spécialisée en animation 2D, a annoncé un investissement de 3,3 millions $ afin d’augmenter la capacité de production de ses installations de Montréal.

Le plan d’expansion prévoit la modernisation des infrastructures de production du studio de l’entreprise et la création d’une centaine de nouveaux emplois.

«Au cours des dernières années, la qualité de nos productions nous a permis de nous tailler une place de choix sur la scène internationale et de faire rayonner le talent de nos artistes à l’étranger, a déclaré Jacques Bilodeau, président fondateur d’Oasis Animation, dans un communiqué, lundi. La signature de nouveaux contrats de production de séries d’animation nous oblige à plus que doubler notre capacité de production et à embaucher une centaine d’animateurs 2D. D’ici la fin de 2019, Oasis Animation aura doublé ses effectifs et regroupera près de 200 personnes.»

Connue notamment pour «Les Grandes Gueules s’animent» et «Pérusse Cité», la compagnie investira environ 2,1 millions $ dans son projet. Le reste viendra des gouvernements sous forme de contributions remboursables, soit 577 500 $ du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec et 425 000 $ de Développement économique Canada. Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation attribue également à Oasis, par l’entremise du Programme Exportation, la somme de 38 412 $ pour soutenir son projet d’exportation.

La compagnie a également reçu une aide financière du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de 216 724 $ pour la formation de 125 employés, dont 100 nouveaux postes en animation. Ces derniers seront formés dans le cadre d’un campus de formation au studio de l’entreprise à Montréal.