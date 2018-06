Arrêt de service momentané sur la ligne bleue

Le service de métro a été interrompu sur la ligne bleue pendant près d'une heure, tôt lundi matin, en raison d’une intervention des services médicaux d’urgence.

Sur son compte Twitter, la Société de transport de Montréal (STM) a indiqué que le service était arrêté temporairement entre les stations Snowdon et St-Michel. La STM a ensuite indiqué à ses usagers que le service avait repris à 6 h 40.

Un service spécial de bus avait été mis en place entre les stations St-Michel et Jean-Talon et entre les stations Snowdon et Jean-Talon.