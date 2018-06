Les flammes étaient d’une telle intensité, dimanche, dans quartier résidentiel de Saint-Eustache qu’il n’a fallu que 20 minutes pour que quatre maisons soient complètement ravagées.

Le brasier a éclaté vers 15 h sur la rue René-Lévesque entre la rue des Érables et le boulevard Léveillé. En raison du vent, les flammes se sont rapidement propagées.

Gérard, un sinistré rencontré lundi matin par TVA Nouvelles, était à l’intérieur de sa résidence quand le feu a débuté. C’est une de ses voisines qui lui a crié de sortir.

«J’ai vu le feu qui commençait sur le balcon, raconte-t-il. On a essayé d’arroser, mais on a vu l’ampleur du feu. Ça a pris 20 minutes et tout était détruit. C’est assez désolant.»

Les flammes ont rapidement pris de l’ampleur, à un point tel qu’ils ont dû s’éloigner de leurs maisons en raison de la chaleur. Ils ont alors assisté, impuissants, à la destruction de leurs chez-soi, malgré le travail acharné d’une quarantaine de pompiers.

«C’était fort, vous ne pouvez même pas savoir. C’était incroyable. [...] Ça a pris 20 minutes et les quatre maisons, il n’y en avait plus. C’est fou comment le feu peut aller très vite.»

La chaleur dégagée par le brasier a même fait fondre le revêtement de vinyle des maisons situées sur la rue derrière.

Malgré la rapidité avec lesquelles les flammes ont consumé les bâtiments, tout le monde a réussi à sortir à temps et personne n’a été blessé pendant le combat contre l’élément destructeur.

«C’est sûr que c’est le travail d’une vie qui vient de tomber. On va s’en remettre, on va se rouler les manches et y aller», lâche Gérard.