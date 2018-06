Fin de la période de grâce pour les sacs de plastique à Montréal

La période de grâce accordée aux commerçants montréalais pour qu’ils abandonnent les sacs en plastique minces vient à terme mardi, mais plusieurs qui sont déjà conformes constatent peu de changements dans les habitudes de leurs clients.

Pour permettre aux commerces de s’ajuster au bannissement des sacs en plastique de moins de 50 microns d’épaisseur, la Ville de Montréal avait prévu une phase de transition de cinq mois suivant la mise en place de l’interdiction.

Au IGA Marché d’alimentation Champagne situé sur la rue Wellington à Verdun, les sacs minces ont été remplacés par des plus épais en janvier.

«Il n’y a pas une énorme différence [avec les anciens sacs], a noté le directeur Francis Pépin. On passe un petit peu moins de sacs, c’est certain, parce qu’ils ont triplé de prix, de 5 à 15 cents. »

Même son de cloche du côté de la pharmacie Jean Coutu, située sur la même rue.

«Ça ne fait aucune différence, a remarqué le gérant Éric Simard. C’est soit 90 % de clients qui disent "il n’y a pas de problème, je vais payer 10 sous", soit 10 % qui disent "pourquoi faut que je paye mon sac?".»

Sacs réutilisables

Chez les commerçants questionnés, les ventes de sacs réutilisables ont peu ou pas augmenté depuis la transition.

«C’est resté sensiblement la même chose», a mentionné Francis Pépin.

«Il y en a de plus en plus qui vont y aller avec l’option de sac réutilisable à 79 sous, donc ça a augmenté un petit peu, a remarqué Éric Simard. Mais encore là, le client est beaucoup plus porté à prendre l’option à 10 sous.»

Même constat à l’Intermarché Beaubien dans Rosemont–La-Petite-Patrie. «Il n’y a eu aucunement une hausse, a constaté le directeur-propriétaire Walid El-Akhrass. Les gens qui ont leurs sacs [réutilisables], ça fait longtemps qu’ils ont cette habitude.»

Les démonstrations de la résistance des sacs en plastique épais faites par les employés aux clients réticents semblent avoir porté fruit à l’Intermarché, alors que de nombreux clients ramènent ces sacs lors de leurs emplettes subséquentes.

Bannir tous les sacs?

Le bannissement pur et simple des sacs de plastique est une option qui avait été envisagée lors de l’élaboration du nouveau règlement, a expliqué le responsable de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Jean-François Parenteau.

Cette idée avait été écartée pour préserver l’achat spontané des Montréalais, mais pourrait bien être remise sur la table à moyen terme.

«Ce sont des options qu’on regarde, a admis M. Parenteau, sans pouvoir donner de détails. On doit se pencher sur un plan beaucoup plus large de réduction des matières plastiques.»

Une telle mesure devrait s’accompagner d’une plus grande sensibilisation, a-t-il ajouté.