Frappe contre les Hells Angels ontariens

Plusieurs corps policiers de l'Ontario ont mené une frappe contre les Hells Angels, lundi matin, alors que les tensions grandissent entre différents clubs de motards criminels.

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) a expliqué, dans un communiqué, avoir mené deux perquisitions dans la résidence d'un membre connu des Hells Angels habitant à Oshawa. Sur place, les enquêteurs ont saisi deux pistolets semi-automatiques, des munitions, de la drogue et des «patches» aux couleurs de groupes de motards criminalisés.

Les policiers ont aussi mis la main sur des informations qui confirment une «hausse des tensions et de la violence entre les Hells Angels et les Outlaws et leurs groupes affiliés».

Trois personnes, toutes domiciliées à Oshawa, ont été arrêtées au cours des perquisitions. Angelica Stovin, 26 ans; Bradley White, 32 ans et Noah Renison, 33 ans, feront face à un total de 36 accusations, notamment en matière d'arme à feu et de trafic de drogue.

Un quatrième suspect était toujours recherché par la police, lundi.