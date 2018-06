Le nombre de postes vacants dans le privé augmente encore au Québec

Le nombre de postes à pourvoir dans le secteur privé a encore augmenté au Québec au premier trimestre de 2018 alors qu’il est resté stable pour l’ensemble du Canada, selon des données de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante dévoilées mardi.

Le nombre de postes vacants a augmenté de 0,2 % dans la province par rapport au trimestre précédent, soit la plus forte croissance au pays, à égalité avec le Manitoba.

Le taux de postes à pourvoir est de 3,7 % au Québec, soit le plus fort taux au pays derrière la Colombie-Britannique (3,8 %). En Ontario, le taux est de 3,2 %. La moyenne nationale se situe à 3 %, selon la FCEI.

Le taux d’emplois disponibles a augmenté de façon «marquée» tout au long de l’an dernier dans le secteur privé au Canada et est resté stable (à 3 %) entre le dernier trimestre de 2017 et le premier trimestre de 2018, selon la FCEI. Toutefois, il est sensiblement plus élevé si on le compare au taux du trimestre correspondant de l’an dernier, qui était de 2,6 %.

La Fédération estime que cette dynamique va favoriser la croissance des salaires.

«Les employeurs qui ont au moins un poste vacant prévoient une hausse moyenne globale des salaires de 3,1 %, contre 2,4 % pour ceux qui n’en ont aucun», a mentionné Ted Mallett, vice-président et économiste en chef de la FCEI dans son rapport.

Le secteur des services personnels (4,8 %) et celui de la construction (3,6 %) sont ceux dans lesquels les taux d’emplois disponibles étaient les plus élevés au pays. À l’opposé, les domaines de l’information, arts et loisirs (1,9 %) ainsi que de la finance, assurances et immobilier (2,1 %) sont ceux dans lesquels la proportion d’employés recherchés est la plus faible.

La FCEI estime que ses données sont comparables à celles de Statistique Canada.