Les Golden Knights doivent encore confondre les sceptiques

Marc-André Fleury sortait le bon vieux classique que le soleil était encore pour se lever malgré un deuxième revers d’affilée contre les Capitals de Washington.

Sur la forme, le gardien des Golden Knights de Vegas avait raison et on comprenait l’essentiel de son message. Mais dans la réalité, il faisait un temps misérable dans la capitale américaine avec une pluie abondante dimanche, au lendemain du troisième match de la finale de la coupe Stanley.

Si le temps était des plus maussades, les Golden Knights rayonnaient un peu plus lors d’une brève disponibilité avec les médias au centre d’entraînement des Capitals à Arlington, en Virginie.

«Le prochain match sera le plus important de l’année pour nous, a dit l’ailier David Perron. Si on perd, ça devient 3-1 dans la série et on se retrouva dans une position difficile. Quand tu pars sur la route, tu veux toujours gagner un des deux matchs. Les Caps ont réussi à le faire à Vegas. Nous devrons faire la même chose.»

Aux yeux de plusieurs experts, les Golden Knights se retrouvent maintenant sur le respirateur artificiel. Ils ne trouveront pas une solution pour ralentir Alex Ovechkin, Evgeny Kuznetsov et leurs coéquipiers. Pour Perron, il s’agit du même refrain.

«En ce moment, un peu tout le monde commence à nous rayer de la carte, a répliqué le numéro 57 des Knights. Nous sommes habitués à cela. Nous avons perdu notre premier match de la finale de l’Ouest contre les Jets à Winnipeg. À 1-0 pour les Jets, les médias croyaient qu’ils étaient pour nous écraser. Mais nous avons trouvé une façon de gagner quatre matchs d’affilée pour les éliminer en cinq.»

«Nous nous retrouvons en territoire connu, a-t-il poursuivi. Il y a encore plusieurs personnes qui doutent de nous. C’est parfait pour nous. Nous devrons simplement jouer de la bonne façon et nous avons confiance en nos moyens.»

Une motivation de plus

Pour une énième fois cette saison, cette remarquable équipe d’expansion se servira des analyses négatives comme motivation.

«J’espère que nous carburons à ce type de commentaires, a souligné Perron. Nous avons atteint la finale de la Coupe Stanley même si personne ne croyait que c’était possible. C’est notre histoire depuis le début de l’année. En début de saison, nous venions de gagner deux ou trois matchs d’affilée et les gens se demandaient quand nous étions pour partir dans le mauvais sens. Nous n’avons finalement jamais frappé le mur.»

Les négligés

À l’image de Perron, Gerard Gallant croit que ses joueurs aiment jouer le rôle des négligés.

«J’espère que oui, a répliqué le sympathique entraîneur-chef. Contre Winnipeg, tout le monde pensait que c’était la fin pour nous après le premier match. On s’est battu pour revenir. Aujourd’hui, c’est une série différente. Washington travaille fort et joue du très bon hockey. On doit élever notre niveau de jeu. En trois matchs, nous ne l’avons pas fait. On doit élever notre niveau de jeu, sinon, la même chose va arriver demain [ce soir].»

«On doit gagner, a-t-il enchaîné. On doit jouer notre meilleur match. J’espère qu’après le match, les questions que les médias vont me poser porteront sur pourquoi la série est-elle 2-2 et qu’on retourne à domicile avec l’avantage de la glace. Ce n’est que 2-1 dans la série. Il faut perdre quatre matchs pour perdre la coupe Stanley. On est loin de cela.»

Pour le quatrième match de cette finale, Gallant n’a pas écarté la possibilité d’apporter quelques changements. Les attaquants Tomas Tatar et Oscar Lindberg pourraient faire leurs premiers pas face aux Capitals.