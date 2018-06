Les musées du Québec ont connu du succès en 2017

Les musées du Québec ont été plus populaires que jamais en 2017, révèlent des données publiées lundi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Quelque 15,5 millions de visiteurs ont fréquenté un musée l’an dernier, contre seulement 13,4 millions l’année précédente.

De plus, 1,4 million de personnes ont participé à des expositions muséales extra-muros en 2017, c’est-à-dire à l’extérieur des murs du musée, par exemple, dans le cadre d’un événement tenu dans un parc.

Selon l’ISQ, cette hausse de la fréquentation des musées est notamment attribuable aux activités liées au 150e anniversaire de la Confédération canadienne et au 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

D’ailleurs, les institutions muséales de la région de Montréal ont enregistré, en 2017, 6,8 millions d'entrées intra-muros, dépassant de 517 000 entrées le précédent sommet de 2013.

En 2017, les musées des sciences (4 millions d’entrées) ont été les plus populaires, suivis par les lieux d'interprétation en histoire, ethnologie et archéologie (3,7 millions) et les musées d'histoire, d'ethnologie et d'archéologie (3,5 millions).

Par ailleurs, la fréquentation par la clientèle scolaire a atteint le cap du million d'entrées en 2017, en raison d'une reprise des sorties culturelles organisées par les écoles. Cette hausse de fréquentation marque un tournant après les baisses successives de 2015 et 2016, où quelque 800 000 entrées avaient été enregistrées annuellement.