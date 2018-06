Tour de l’Île: bénévoles pour garder la forme

Un octogénaire montréalais ayant longtemps été mécanicien s’implique chaque année comme bénévole au Tour de l'Île afin de garder la forme tout en s’amusant.

Âgé de 82 ans, le mécanicien de profession Serge Feldman participe depuis 17 ans à cet événement annuel en tant que réparateur de vélos, une implication bénévole qui perdure depuis le moment où il a pris sa retraite.

«J’ai été mécanicien toute ma vie. À 65 ans, quand j’ai pris ma retraite, j’ai décidé de devenir bénévole à bicyclette», a raconté le résident de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ajoutant qu’il ne conçoit pas comme un défi la randonnée de 50 kilomètres qu’il réalise chaque année dans le cadre de cet événement.

Crédit photo: Zacharie Goudreault/ 24 Heures

«Je fais le tour et je répare les bicyclettes [...] 50 kilomètres, c’est rien du tout. C’est une petite randonnée», lance fièrement l’octogénaire, qui a également pris part cette année au Tour la Nuit, une randonnée nocturne de 23 kilomètres qui a eu lieu vendredi dernier dans les rues de la métropole.

À ses côtés, Réal Tremblay, qui s’implique depuis 27 ans dans l’événement annuel, gonfle les pneus d’un vieux vélo en prévision du départ du tour cycliste, qui a eu lieu à 9 h 15 dimanche près du parc Jeanne-Mance.

«Notre rôle, c’est essentiellement de rouler avec les gens de bonne humeur et quand il y a un bris, on “patente” quelque chose pour que le vélo puisse fonctionner», détaille-t-il.

Briser la solitude

Parmi les quelque 2600 bénévoles du Tour de l’île responsables entre autres d’offrir des premiers soins aux cyclistes blessés et d’encourager les participants, on retrouve plusieurs personnes âgées en quête d’un peu de compagnie pour profiter du retour de l’été.

«À 75 ans, être assis sur son fauteuil à regarder les gens passer. Ça peut être ennuyant. C’est bien plus plaisant de participer», estime Henri Lavoie, qui s'implique bénévolement comme réparateur de vélos en compagnie de son fils et de deux amis.

Lyse Perreault, qui en est à sa 28e présence à l’événement en tant que bénévole, apprécie quant à elle de constater chaque année que la passion pour le vélo rejoint des citoyens de tous âges.

«On bouge et en plus on prend contact avec les trois générations. J’ai même vu un cycliste de quatre ans!» a-t-elle lancé.