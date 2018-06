Une boîte portant la mention «G7» provoque tout un branle-bas à l'UQTR

Le colis suspect découvert dans un stationnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), lundi, n’était qu’une boîte appartenant à un entrepreneur en construction.

Le paquet en question, trouvé en fin d'avant-midi, portait un collant avec l’inscription «G7». Selon le travailleur à qui appartient la boite, ce sont des étudiants qui auraient apposé cet autocollant au cours des derniers jours.

La découverte de cet objet a semé l’inquiétude et a mené à une importante mobilisation des forces de l’ordre. Policiers et pompiers ont été dépêchés sur place et l'intervention des artificiers de la Sûreté du Québec a même été envisagée.

Quelque 75 personnes ont également été évacuées des locaux dont la façade donne sur le stationnement en question.

Des rénovations sont en cours à l'heure actuelle dans l'établissement scolaire; la direction, qui avait préalablement vérifié si le paquet suspect, une boîte en bois, appartenait à l'un des entrepreneurs embauchés, a préféré ne pas prendre de chance et a contacté les services d'urgence.