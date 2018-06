Une docteure suspendue après avoir décapité un bébé lors d’un accouchement

Une gynécologue britannique a été suspendue ce lundi par un tribunal médical pour avoir décapité un bébé lors d’un accouchement.

Selon le tribunal, la seule solution «appropriée» dans ce cas aurait été une césarienne qui aurait permis un accouchement rapide.

L’incident impliquant la docteure Vaishnavy Vilvanathan Laxman était survenu en mars 2014 lorsqu’une femme de 30 ans s’était présentée à l’hôpital de Dundee en Écosse.

Enceinte de 25 semaines, la jeune femme était sur le point d’accoucher.

Mais la situation semblait compliquée puisque le fœtus avait les pieds vers le bas, un prolapsus du cordon ombilical, un rythme cardiaque lent et que le col de l’utérus n’était pas assez dilaté.

«La solution à envisager était une césarienne compte tenu des risques», a établi le tribunal médical.

Mais la docteure en a décidé autrement et a préconisé un accouchement par voie basse.

«Cette erreur de jugement du médecin et une succession d'éléments ont mené à la décapitation du bébé», ont fait savoir les juges.

La mère de famille a expliqué pendant le procès que le personnel médical avait été indifférent à ses souffrances.

«Je leur ai dit que je ne le "sentais" pas et que je ne voulais pas mettre mon enfant au monde ainsi», rapporte le quotidien The Guardian.

«J'ai essayé de me lever à trois reprises de mon lit, mais ils m'y ont remise, en me disant que le bébé devait sortir.»

Il a été établi par un pathologiste que l’enfant était mort avant sa décapitation. Selon lui, la décapitation a été le résultat d’avoir trop tiré sur le fœtus en essayant de le faire sortir.

Les sanctions du tribunal médical contre la docteure Laxman seront connues ultérieurement.