Une poursuite de plus de 16 millions $ contre Doug Ford

La veuve de l'ancien maire de Toronto Rob Ford, Renata Ford, a déposé une poursuite civile de plus de 16 millions $ contre le chef du Parti progressiste conservateur de l'Ontario Doug Ford, à peine trois jours avant les élections en Ontario.

Selon ce qu'allègue Mme Ford dans sa poursuite, déposée conjointement avec sa fille Stephanie Ford et son fils Douglas Bruce Ford, Doug Ford et son frère Randy Ford auraient privé Renata de millions de dollars en gérant de façon négligente les trois entreprises de leur père, Doug Ford Sr., regroupées sous le nom de Deco Companies.

«Après la mort de Doug Sr., Doug Ford et Randy Ford se sont arrangés pour recevoir une compensation significative de Deco Companies. Cette compensation inclut un salaire extravagant, des bonus, une allocation de voyage et pour une voiture et d'autres avantages, qui étaient payés peu importe la performance financière de l'entreprise», peut-on lire dans les documents déposés en cour lundi.

Selon la poursuite, Deco Companies valait entre 15 et 20 millions de $, mais la gestion négligente des frères de Rob aurait fait chuter sa valeur de plusieurs millions de dollars.

Mme Ford réclame un dédommagement de 5 millions $ pour elle-même et autant d'argent pour chacun de ses deux enfants, ainsi que des dommages punitifs de 250 000$ pour les cinq défendant, soit les deux frères et les trois entreprises.

Doug Ford a réfuté, dans un communiqué obtenu par le «Toronto Star», ces allégations «complètement fausses» et a laissé entendre que les avocats de Renata auraient menacé, tout au long de la campagne électorale, de déposer la poursuite si l'équipe de Doug Ford ne leur versait pas d'argent.

Diane Ford, la maire de Doug et de Rob Ford, a déploré la démarche dans un communiqué envoyé à différents médias, qualifiant les allégations de «fausses» et «sans fondement». «Renata a de sérieux problèmes de dépendance et nous espérons qu'elle acceptera de l'aide, pour son propre bien et celui de mes petits-enfants», a-t-elle affirmé.

Renata Ford est la veuve de Rob Ford, un ancien maire de Toronto décédé du cancer en 2016. Son passage à la mairie avait été ponctué de divers scandales, incluant celui où il pouvait être aperçu en train de fumer du crack sur une vidéo.