Quelque 10 000 fonctionnaires du Québec travaillant sur la colline parlementaire seront en congé jeudi après-midi et vendredi pendant la tenue du G7 à La Malbaie, dans Charlevoix.

Des manifestations pourraient avoir lieu dans ce secteur, notamment près de l'édifice Marie-Guyart (Complexe G), l'édifice H et le ministère des Finances.

Ce congé s’ajoute à ceux des élus de l’Assemblée nationale, qui ne siègeront pas non plus jeudi après-midi et vendredi.