55 nouveaux dossiers déposés contre des policiers

Le Service de police de la Ville de Montréal a recueilli des dizaines de plaintes de femmes autochtones. Devant la Commission Viens sur les relations entres les Autochtones et certains services publics, les enquêteurs ont révélé que 55 nouveaux dossiers ont été retenus contre des policiers pourtant le total à 93.

«92 dossiers sur les 93 sont transmis au DPCP. On comprendra que les 38 premiers sont de la phase 1 sont complètement terminés. Il y a des dossiers de la phase 2 qui sont terminés, qu'il y a des décisions du DPCP qui ont été rendues. Et des dossiers qui ont été transmis au DPCP et on est en attente de leur décision», explique le lieutenant-détective Yannick Parent-Samuel.

Les plaintes déposées et analysées par le SPVM concernaient notamment des voies de fait, des séquestrations. Pour les accusations de natures sexuelles, elles sont maintenant confiées au Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI.

«Le BEI est maintenant chargé d'enquêter sur des allégations de nature sexuelle commises par des policiers dans l'exercice de ses fonctions. Que la victime soit autochtone ou non, c'est le BEI qui va enquêter», affirme Pascal Côté, Commandant du SPVM.

La phase 1 concernait la région de Val d'Or tandis que la phase 2 touche l'ensemble du Québec. Dans la première phase, le DPCP n'avait porté aucune accusation contre des policiers, ce qui avait soulevé la colère du côté autochtone.

Depuis, plusieurs associations, dont Femmes Autochtones, l'Association des Premières Nations et le Grand Conseil des Cris ont formée un comité. Une première rencontre a eu lieu avec le Secrétariat aux affaires autochtones et la Sécurité publique. Les Premières Nations demandent une représentation au sein du Bureau des enquêtes indépendantes.