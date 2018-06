Ariana Grande s’ouvre sur le traumatisme qu’elle a vécu

Ariana Grande s’est livrée sur son combat contre son état de stress post-traumatique (ESPT) provoqué par l’attentat qui a eu lieu l’an dernier à la fin de son concert à Manchester.

La chanteuse venait de terminer de jouer quand un kamikaze a fait exploser une bombe qui a tué 22 personnes et fait 100 blessés au Manchester Arena. Dans un entretien accordé à la version britannique du magazine Vogue, la chanteuse s’est ouverte sur ses souvenirs douloureux et sur sa lutte pour surmonter le traumatisme qui en a découlé.

«Je déteste l’admettre, mais c’est le cas. C’est ce que tout le monde me disait. C’est difficile d’en parler parce qu’il y a tellement de personnes qui ont subi de graves et immenses pertes. Mais oui, c’est quelque chose de réel, a-t-elle confié à la publication. Je connais ces familles et mes admirateurs, et tout le monde là-bas en a aussi fait l’expérience.»

L’état de stress post-traumatique est un trouble de l’anxiété causé par des évènements qui déclenchent un stress extrême, de la peur ou de la détresse. Les personnes qui en souffrent revivent souvent l’expérience à travers des cauchemars et des flash-back.

«Le temps est la plus grande chose, a-t-elle poursuivi. J’ai l’impression que je ne devrais même pas parler de ma propre expérience - comme si je ne devais rien dire. Je ne pense pas que je saurai un jour comment en parler et ne pas pleurer.»

Ariana Grande a reconnu qu’à la suite de l’attentat, elle s’est isolée pour enregistrer son nouvel album Sweetener, dont la sortie est prévue le mois prochain. «Tout le monde a cru que j’étais folle quand je suis rentré chez moi et que j’ai voulu me mettre immédiatement au travail, a-t-elle expliqué. J’étais en studio le jour suivant. Je suis une droguée du travail.»

Le mois dernier, Ariana Grande s’est fait tatouer une abeille - symbole de la ville de Manchester - derrière son oreille afin de commémorer l’attentat. Et elle a confié être en contact régulier sur Twitter avec une victime, Millie Robson, dont les jambes ont été frappées par des éclats d’obus pendant l’explosion.