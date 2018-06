Capital de risque: deux Québécois amassent 230 millions $

Les Québécois Éric Martineau-Fortin et Jean-François Marcoux de White Star Capital marquent l’histoire en levant un fonds de 230 millions $ destiné à soutenir les entreprises innovantes et technos d’ici et d’ailleurs.

«Notre portée internationale nous permet de soutenir les entreprises ayant des projets à l’extérieur de leur marché local. Nous devenons des partenaires actifs de tous les entrepreneurs avec qui nous travaillons», ont déclaré Éric Martineau-Fortin et Jean-François Marcoux, associés directeurs de White Star Capital lundi à l’observatoire de la Place Ville Marie à Montréal.

Le fonds de capital de risque actif à Londres, New York, Montréal, Paris et Tokyo a notamment bénéficié de l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), du Fonds de solidarité FTQ (FSTQ), de la Banque de développement du Canada (BDC) et de Korea Venture Investment Corporation (KVIC).

Actif au Québec

Le premier vice-président, Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Christian Dubé, n’a pas manqué de souligner la nouvelle. «Cet investissement s’inscrit dans notre volonté d’appuyer l’expansion internationale de jeunes entreprises du secteur des technologies», a-t-il déclaré par communiqué.

Même chose pour Alain Denis, vice-président principal, Innovation, du Fonds de solidarité FTQ. «Avec ce nouveau fonds bien capitalisé, White Star se pose comme un gestionnaire en pleine croissance avec une forte présence autour du monde, et notamment à Montréal», a-t-il partagé.

White Star a investi au Québec à ce jour près de 22 millions $ dans cinq entreprises qui ont amassé une soixantaine de millions $ en financement au total.

Le fonds a aidé des compagnies qui ont amassé 850 millions $ en financement. Celles-ci emploient aujourd’hui près de 1600 personnes dans neuf pays, selon White Star.

En 2015, White Star Capital avait levé 90 millions $. Avec leur nouveau fonds de 230 millions $, leurs actifs sous gestion s’élèvent à 320 millions $.

Depuis quatre ans, White Star a accompagné une bonne vingtaine d’entreprises de chez nous, dont huit compagnies montréalaises comme Dialogue et Vention.

Rappelons que White Star Capital a été fondé par Éric Martineau-Fortin, un ancien investisseur en techno et Jean-François Marcoux, qui a aussi cofondé Ludia, et Christian Hernandez Gallardo, un ancien directeur du géant américain Facebook.