Des DJ pour faire patienter les festivaliers dans les files d’attente

Les festivaliers qui font la file pendant de longues heures à l’entrée des plaines d’Abraham pour voir leurs idoles en concert pourront commencer le party bien avant l’ouverture des portes cet été lors du Festival d’été.

L’organisation a annoncé la création de la Stéréo FEQ, une structure mobile avec DJ qui animera les files d’attente les soirs de grand achalandage.

«Animer les files d’attente, ça va faire baisser la pression», croit le directeur général par intérim du FEQ, Claude Doré.

Où et quand apparaitront les DJ? Le FEQ entend créer la surprise. Mais il ne faut pas être grand sorcier pour deviner que l’entrée de la Croix du Sacrifice, lors du spectacle des Foo Fighters notamment, ou l’entrée du Parc de la Francophonie, font partie des endroits ciblés.

«On s’est creusé la tête pour trouver un projet qui ferait plaisir au monde. On présume que ce n’est pas le moment le plus heureux quand on attend dans l’anticipation pour courir sur les Plaines. Ça nous semblait une belle opportunité de gâter notre monde», indique la directrice des communications, Samantha McKinley.

Caillou en vedette

Déployées une première fois en 2015, les lettres géantes FEQ seront de retour sur les plaines d’Abraham tandis qu’un cube géant aux décors colorés (36 pieds par 36 pieds) sera déposé à Place George-V dans le but de permettre aux festivaliers d’alimenter leur profil de photos Instagram.

Le FEQ a aussi dévoilé la programmation de sa Place de la Famille, dont les têtes d’affiche seront Caillou, le magicien Daniel Coutu, la chanteuse pour enfants Ari Cui Cui de même que les anciennes participantes de La Voix JuniorNaomie Turcotte et Mia Lessard.

Billets

Par ailleurs, la vente de billets se déroule au même rythme que l’an dernier. Claude Doré prévoit que les derniers sésames s’envoleront lors de la deuxième ou troisième journée du festival, comme en 2017.

«Comme dans d’autres événements, on remarque que les gens achètent plus tard. On a déjà des structures de billetterie au parc George-V, mais ça nous amène à en développer davantage», dit-il.

Quant au poste de directeur général, dont il assume l’intérim, M. Doré indique qu’il n’y a pas d’urgence à le combler pour le moment.