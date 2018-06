Des travailleurs de la construction payés pour apprendre leur métier

La saison des chantiers bat son plein et près de 4 % des emplois demeurent vacants dans le secteur de la construction, selon un rapport dévoilé mardi par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

La pénurie de travailleurs donne du fil à retordre à plusieurs entreprises.

Le Groupe Atwill-Morin a pris le taureau par les cornes en formant ses propres employés et en opérant sa propre école : une stratégie qui porte ses fruits selon le président Matthew Atwill-Morin.

«Le recrutement c’est un enjeu en ce moment. Notre école permet d’assurer le transfert de connaissance entre les plus expérimentés et les recrues», souligne-t-il.

Le centre de formation de l’entreprise est installé au sous-sol du siège social, à Montréal. Chaque année, plus d’une vingtaine d’étudiants suivent une formation de 400 heures.

«Nous sommes rémunérés grâce à une entente entre Emploi-Québec et le régime d’assurance-emploi, raconte un étudiant, non identifié. Cela nous donne un revenu et la chance de parfaire nos connaissances.»

De gros contrats

Le centre de formation du Groupe Atwill-Morin permet non seulement de faciliter le recrutement de travailleurs, il a aussi contribué à faire exploser le chiffre d’affaires annuel : en 10 ans, il est passé de 7 millions $ à 100 millions $.

«Mais le principal défi n’est pas de décrocher des contrats, c’est de trouver des travailleurs qualifiés pour les réaliser», insiste Matthew Atwill-Morin.

L’entreprise emploie 600 travailleurs et elle s’est imposée comme chef de file dans le secteur de la réfection de bâtiments historiques et patrimoniaux. Parmi ses plus récentes réalisations, on compte la rénovation du Parlement d’Ottawa, celle de l’oratoire Saint-Joseph et de la place Ville-Marie.

«Mes patrons s’arrangent pour qu’on ait plusieurs défis un peu partout à Montréal ! L’école permet de bien se préparer», témoigne un travailleur rencontré sur le chantier de l’immeuble Le Saint-Régis, situé en plein centre-ville.

Le jeune dirigeant de l’entreprise, âgé de 33 ans, recommande d’ailleurs aux entreprises en quête de main d’œuvre de faire preuve d’audace.

«Il ne faut pas avoir peur d’oser, de prendre des risques, de faire des choses qui n’ont jamais été faites», conclut M. Atwill-Morin.