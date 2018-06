La délicate question du port obligatoire ou optionnel du soutien-gorge à l’école continue de soulever des débats dans les écoles de la province.

De plus en plus d’étudiantes revendiquent aujourd’hui le droit de ne pas porter de soutien-gorge sous leur uniforme et en font presque un mouvement politique féministe.

«Ça relève d’abord de la liberté d’expression», note l’avocate experte en matière de droit de la personne Me Guylaine Bachand.

Au Québec, la Loi à l’instruction publique donne le droit aux commissions scolaires d’imposer toutes sortes de règlements, notamment vestimentaires. C’est ce qui permet à certaines écoles d’imposer l’uniforme à ses élèves.

«Ce n’est pas parce qu’ils ont le droit de faire des règlements à l’école et qu’on a signé le code de vie de l’école que le règlement est bon, on peut le challenger, fait valoir l’avocate. D’autant plus que le règlement est souvent imprécis. Dans le cas qui nous concerne, il n’y a rien sur le soutien-gorge, on ne peut pas tout prévoir.»

Des mouvements d’élèves à travers la province, comme celui des «carrés jaunes», ont déjà poussé des directions à assouplir certaines règles vestimentaires pour les filles. En avril dernier, l’école secondaire Joseph-François-Perrault à Québec a annoncé qu’elle modifierait son code vestimentaire pour la prochaine rentrée en permettant le port des camisoles à bretelles minces et des shorts à mi-cuisse.

La question est délicate pour plusieurs raisons, explique Me Bachand. D’un côté, les étudiantes pourraient plaider un cas de discrimination puisque chez les garçons, la liste des restrictions ou d’obligations vestimentaires n’est pas aussi longue que celle chez les filles. Du côté de l’école, la direction veut éviter les situations qui pourraient mettre mal à l’aise des enseignants ou des étudiants de la classe.

«Ce qui me chatouille un peu, c’est que ces règlements touchent toujours ces petites filles-là. Moi, j’irais avec l’argument de la discrimination», indique l’avocate.

Chose certaine, les jeunes sont de plus en plus conscients de leurs droits et n’hésite pas s’en prévaloir.

«J’ai fait le tour des écoles pour parler des chartes et je vois que les jeunes sont allumés par ces questions-là.»