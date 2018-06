L’équipe médicale avertit le patient qu’il va mourir lors de la RCR

Un patient est demeuré conscient pendant 90 minutes lors d’un arrêt cardiaque, et ce, uniquement parce qu’une équipe médicale pratiquait des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire (RCR).

L'affaire médicale inusitée a été présentée lundi lors du Congrès annuel européen d'anesthésiologie à Copenhague, au Danemark.

L'homme de 69 ans a été admis dans un hôpital au Danemark en 2016 après trois jours de problèmes gastriques et de nausées.

Il est devenu inconscient peu après son arrivée à l’hôpital et a subi un arrêt cardiaque, selon le Dr Rune Sarauw Lundsgaard, anesthésiste à l'hôpital Herlev de Copenhague et médecin traitant de l'affaire, rapporte CNN.

«Les ambulanciers paramédicaux étaient toujours dans la salle et la RCR a été immédiatement mise en branle. Une réanimation cardiorespiratoire avancée a été amorcée peu de temps après», a écrit le médecin dans un courriel.

«Le patient n'avait à aucun moment d'activité électrique dans le cœur; son cœur ne fonctionnait que grâce aux compressions manuelles», ajoute-t-il.

Signes de conscience spectaculaires

L’équipe a poursuivi la réanimation pendant 90 minutes, une durée inhabituellement longue.

Étonnamment, le patient a montré à certains moments des signes de conscience.

«Dès que la réanimation a commencé, le patient a ouvert les yeux. Il a été capable de répondre à la communication verbale en bougeant les yeux, en levant les mains et les jambes et en hochant la tête», a ajouté le médecin

«Très inhabituel»

Selon le Dr Sam Parnia, directeur de la recherche en soins intensifs et en réanimation à l'Université de New York Langone Medical Center et auteur principal d'une étude de 2014 sur le sujet, ce niveau de conscience est très inhabituel en RCR.

«Il est extrêmement rare que les gens aient une conscience réelle avec des signes extérieurs d'être conscients comme ceux discutés dans ce rapport de cas», explique le Dr Parnia dans un courriel.

«Toutes les études de RCR ont démontré que le flux sanguin vers le cerveau est insuffisant (environ 15% du flux sanguin de base) pour permettre le retour des réflexes du tronc cérébral et de la conscience avec des signes d'éveil», précise-t-il.

La réanimation cardio-vasculaire est une technique qui peut sauver la vie et qui aide à maintenir la circulation sanguine lors d’un arrêt cardiaque.

Le taux de survie des personnes qui subissent un arrêt cardiaque à l'extérieur de l'hôpital est d'environ 12%.

Selon l'American Heart Association, la survie est deux à trois fois plus élevée chez les personnes qui reçoivent une réanimation immédiate en milieu hospitalier.

Normalement, personnel médical cesse généralement d'effectuer la réanimation lorsque le patient montre des signes de conscience.

Le dire au patient

Dans une étude datant de 2014, 2% des survivants d'un arrêt cardiaque pouvaient se souvenir d’avoir «vu» ou «entendu» des événements réels liés à leur réanimation.

Dans le cas de l’homme à Copenhague, le patient n’a malheureusement pas survécu et n’a pas été sauvé par l’équipe médicale.

«L'équipe a été très affectée par la situation», a déclaré Lundsgaard, médecin responsable du patient.

«Pour moi, devoir dire au patient que nous étions incapables de lui sauver la vie ... et que dans une minute nous arrêterions les compressions thoraciques et que vous ne survivrez pas était une situation difficile.»