Fermetures de rues: «Ferrandez doit avoir des orgasmes multiples»!

L’été sera chaud, mais pas pour les bonnes raisons, à Montréal.

Les artères risquent d’être congestionnées en raison des nombreux travaux, mais également en raison des festivals qui font la renommée de la métropole.

«Vous voulez venir à Montréal dépenser votre argent dans nos restaurants, dans nos commerces? Ben restez chez vous! On ne veut pas vous vouère, gardez votre argent parce que nous-autres on rénove la maison au grand complet», a ironisé Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-Vous», diffusée au «Québec Matin».

La fin de semaine a été très difficile à Montréal en raison des nombreuses fermetures, mais également en raison du Tour de l’Île.

«Il y avait le pont-tunnel La Fontaine qui était fermé, l’échangeur Turcot, l’autoroute Ville-Marie, la rue Mont-Royal, la rue Laurier. Il y avait même un accès au pont Jacques-Cartier qui était fermé... pourquoi? Pour le Tour de l’Île! C’est le fun le Tour de l’Île! Ça nous permet de fermer encore plus de rues!», a dénoncé le chroniqueur.

Il juge que si des rénovations majeures paralysaient sa résidence, il annulerait «le party» et n’inviterait pas ses amis.

«Mais non pas à Montréal! On ferme toutes les rues et on organise quand même les festivals, ça nous permet de fermer encore plus de rues. Et là, Luc Ferrandez a des orgasmes multiples. Parce que ce gars-là, il se couche le soir et il se demande : quelle ruelle je peux fermer au juste!»

Trêve de plaisanterie, le chroniqueur souligne par ailleurs que des gens doivent travailler la fin de semaine, et doivent donc se déplacer efficacement en ville.

Voyez l’intégralité de la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.