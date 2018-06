La SAAQ devra indemniser des conducteurs blessés en déneigeant leur auto

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) devra indemniser 2 automobilistes qui se sont blessés en déneigeant leur voiture.

La Cour d’appel du Québec conclut que les chutes qu’ont subies une femme de Baie-Comeau et un homme de Saguenay constituent des accidents de la route.

Le 9 décembre 2012, Suzanne Pitre déneigeait sa voiture qui se trouvait dans le stationnement de l’hôtel-motel Manic à Baie-Comeau. Le stationnement était enneigé et glacé. Elle s’est blessée en tombant au sol. Elle a tenté d’être indemnisée par la SAAQ, considérant qu’elle avait été victime d’un accident de la route. Sa demande a été refusée.

Parallèlement à cette démarche, elle a poursuivi le propriétaire de l’hôtel pour 65 000 $, le tenant responsable de sa chute.

L’hôtel-motel Manic a tenté de faire rejeter cette poursuite civile, ce qui a été refusé par la Cour supérieure.

Finalement, la Cour d’appel a tranché: c’est la SAAQ qui devra payer parce que l’action de déneiger un véhicule n’est pas considérée comme de l’entretien, mais bien comme un usage.

«L’action de déneiger est reliée à l’usage de l’automobile et non à son maintien en bon état», peut-on lire dans la décision rendue par les juges Louis Rochette, Jacques Dufresne et Jocelyn S. Rancourt.

La Cour d’appel en arrive à la même conclusion dans le cas de Laval Blackburn, un homme de Saguenay qui a subi des blessures dans des circonstances semblables dans un stationnement privé le 8 mars 2014.

La SAAQ devra indemniser ces 2 automobilistes puisqu’ils ont été victimes d’un accident de la route au sens de la loi.

Cette décision pourrait avoir des impacts importants pour la SAAQ. Un porte-parole de l’organisme a indiqué que le jugement est à l’étude pour évaluer la possibilité de le porter en appel.