La STM rêve d’une plateforme numérique de mobilité intégrée

La Société de transport de Montréal (STM) souhaite relier son offre de transport à celle offerte entre autres par BIXI, Communauto et l’entreprise de covoiturage Netlift afin de faciliter les déplacements des citoyens et d’attirer plus d'automobilistes vers le transport en commun.

«On veut que les gens puissent se déplacer en passant d’un mode à l’autre sans soucis», a déclaré le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, lors d’une conférence mardi à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La STM aimerait en fait créer une plateforme numérique qui permettrait aux citoyens utilisant entre autres le métro, les vélos en libre-service de BIXI et les voitures de Communauto de n’avoir qu’une seule facture à payer, simplifiant ainsi leurs déplacements.

Alors que cette initiative, qui fera l’objet d’un projet pilote d’ici la fin de la présente année, n’en est encore qu’à un stade embryonnaire, M. Schnobb a affirmé avoir déjà trouvé un nom pour cette future plateforme: Céleste.