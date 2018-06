Le motocross revient au Stade olympique

La firme Gestev a annoncé mardi avant-midi que le motocross effectuera un retour au Stade olympique le 15 septembre à l’occasion de la présentation du Supercross Montréal.

Ainsi, ce sport reviendra dans l’édifice de l’avenue Pierre-de-Coubertin après cinq ans d’absence. Au total, 20 pilotes seront sur la ligne de départ de la catégorie PRO pour le grand spectacle de la soirée, a-t-on indiqué en conférence de presse.

«Pour cette première vague d’annonces, on confirme déjà la venue de cinq gros joueurs de l’industrie, dont le Québécois Kaven Benoit, ainsi que deux des meilleurs Américains, soit Malcolm Stewart et Jérémy Martin, sans oublier la présence des Français Cédric Soubayras et Thomas Ramette, deux têtes d’affiche européennes, a précisé Eric Peronnard, consultant pour le projet dans le domaine du motocross, dans un communiqué. On aura un gros événement de calibre américain à saveur internationale.»

Pour Gestev, la discipline du motocross gravite dans la tête de ses dirigeants depuis quelques années déjà. «Nous sommes très heureux d’annoncer ce nouvel événement à notre calendrier, a expliqué Patrice Drouin, président de Gestev. Nous n’allons pas réinventer la roue de ce qui a été fait avec grand succès par l’équipe de Pierre Corbeil dans le passé, mais nous avons beaucoup d’ambition pour cet événement qui mérite de continuer à grandir dans la métropole québécoise.»

«Depuis 1977, le Stade olympique a accueilli pas moins de 34 événements de motocross, attirant jusqu’à 60 000 personnes par soir, a affirmé Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. Nous sommes très heureux que la discipline du motocross revienne au Stade en 2018 dans une formule Supercross, grâce au promoteur Gestev, qui fera de cet événement un succès.»

La programmation complète, qui comprendra un volet freestyle, sera dévoilée au cours des prochaines semaines.