Mélange de stars et de relève au Zoofest 2018

Le Zoofest revient pour une 10e édition cet été avec une programmation mêlant humoristes de demain et vétérans de l’industrie.

Que ce soit un spectacle des Denis Drolet ou la soirée mettant de l’avant de prometteuses artistes telle Christine Morency, le festival d’humour qui se déroule du 5 au 28 juillet à Montréal en pour tous les goûts cette année avec ses 124 spectacles.

Cette variété tient peut-être du fait que l’évènement estival réussit à plaire à tout un chacun pour une raison bien particulière.

«C’est vraiment un terrain de jeu pour nous», a expliqué Sébastien Dubé, la moitié barbue des Denis Drolet.

«On est tous là pour se faire plaisir et essayer quelque chose de différent», ajoute Vincent Léonard, l’autre Denis.

Dans leur cas, ce «plaisir» prendra la forme d’un spectacle musical où les deux humoristes délaisseront leurs habituels habits bruns pour raconter l’histoire de l’absurde duo.

Même son de cloche du côté des artistes tentant de se faire une place dans le milieu de l’humour québécois.

«Le Zoofest, c’est l’endroit où on se met en danger», résume Christine Morency qui présente son premier spectacle solo dans le cadre du festival en plus de participer à d’autres soirées d’humour.

Miser sur la variété

L’humoriste qui a été remarquée grâce à ses performances dans les soirées open mic de la métropole admet cependant qu’elle est bien heureuse de voir un mélange d’artistes établis et émergents dans la programmation qui a été dévoilée mardi.

«Les gens vont peut-être acheter leur billet pour des artistes plus connus et regarder le reste des spectacles ce soir-là, et c’est comme ça qu’ils vont peut-être me découvrir», explique-t-elle.

L’équipe du festival semble aussi vouloir mettre l’accent sur leurs fameux «spectacles concept».

Les festivaliers pourront entre autres choisir entre les entrevues de Jay du Temple, les conseils en vie amoureuse d’Alex Perron, une production « XXX » Coco Belliveau, Daphné Létourneau et Madeleine Pilote-Côté, un spectacle d’humour autodérisoire d’Anne-Marie Losique, et la dernière soirée au Zoofest des Pic-Bois, eux qui ont participé à pas moins de huit éditions du festival.