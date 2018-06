Des modifications au règlement sur les enseignes

Le paysage pourrait changer au centre-ville de Rimouski. La Ville modifiera son règlement sur les enseignes et consulte les citoyens mardi soir sur le sujet.

Ces changements toucheront les commerçants et les propriétaires d'immeubles au centre-ville, mais aussi l'ensemble du territoire de la Ville.

Les modifications pourront toucher, par exemple, la taille des enseignes, leur nombre sur un même immeuble et ses matériaux. La question des droits acquis sera aussi abordée.

Ces modifications permettront une harmonisation de l’affichage à Rimouski. Il n’y a eu aucun changement dans les règlements de zonage en la matière depuis 2010.

«On a constaté différentes difficultés. Des choses qui ne fonctionnaient pas. Le conseil municipal a voulu qu’on revoie cela. On a eu aussi des commentaires de fabricants d’enseignes, des grands propriétaires d’immeubles, les commerçants qui nous faisaient des commentaires. On a pris tout cela et on s’est dit qu’il était temps de revoir et de réfléchir à nouveau là-dessus», a expliqué Anne Barrette, directrice du service d’urbanisme de la Ville.

La population consultée

Les détails des changements projetés seront dévoilés mardi soir à 19 h lors d'une séance de consultation publique à la salle du conseil municipal. La Ville veut entendre la population et les commerçants sur les changements proposés. Les commentaires et les suggestions seront pris en compte.

Des citoyens rencontrés par TVA Nouvelles croient que certaines améliorations dans l’affichage pourraient être effectuées à Rimouski.

«Je pense que c’est dans l’harmonisation qu’on pourrait retrouver un meilleur équilibre dans la visibilité des maisons d’affaires qui sont au centre-ville», affirme une dame non identifiée rencontrée sur la rue Saint-Germain.

Un autre passant non identifié également ajoute : «Il y a des commerces qui sont fermés et les affiches sont restées là. Ils pourraient au moins commencer par enlever ceux-là.»